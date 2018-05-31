義大利公債盤初大漲 媒體稱疑歐派財長熱門候選人將被取代

周四歐洲交易時段，義大利公債價格盤初大幅上漲，殖利率走低。此前媒體稱義大利央行前副行長 Pierluigi Ciocca 可能代替疑歐主義經濟學家薩沃納擔任財政部長，令該國組建聯合政府的可能性上升。

2 年期義大利公債殖利率跌 47 個基點至 1.52%，10 年期義大利公債殖利率跌 17.5 個基點，報 2.88%。

義大利媒體 Corriere della Sera 稍早報導稱，義大利可能組建一個有五星運動黨參與的聯合政府。原義大利央行副行長 Pierluigi Ciocca 可能代替疑歐主義經濟學家出任財政部長，而疑歐派經濟學家的薩沃納 (Paolo Savona) 可能在義大利反建制派政府下擔任外交部長職務。

這與此前的消息略有不同。此前彭博社報導稱，薩沃納是義大利新一屆政府財政部長熱度最高的候選人。不過，近期傳出反建制黨派要求此人退選的消息，使得義大利組閣不確定性增加。

現年 81 歲的薩沃納被歐洲媒體稱為「堅定的歐洲懷疑論者」，稱他對馬斯特里赫特條約和歐元持強烈批評立場。他在其著作《如同夢魘和幻夢》（Like a Nightmare and a Dream）中將單一貨幣稱為「德國籠子」。

薩沃納曾在上世紀 90 年代在政府部門參與經濟和金融政策制定，曾在 90 年代早期擔任 Carlo Ciampi 領導下的技術派政府中擔任貿易和工業部部長。但那屆政府並沒有維持太久就倒台了。

義大利反建制派五星運動黨（5-Star Movement）和聯盟黨（League）曾提議讓薩沃納領導聯合政府中的一個關鍵部門。但是，由於薩沃納對於歐元的極端看法，他被否決了，導致了義大利新的政治不確定性。

路透社昨日報導稱，五星運動黨領袖 Luigi Di Maio 呼籲撤回薩沃納關於新一屆政府中財政部長的候選資格，以允許成立聯合政府。此後，義大利債券殖利率走高，歐元兌美元升至兩日新高。

到目前為止，義大利聯盟黨仍拒絕參加任何沒有薩沃納擔任核心要員的政府。

義大利總理 Carlo Cottarelli 昨日表示，組建臨時政府的討論正在進行中。