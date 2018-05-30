〈義債危機〉學者：別擔心危機蔓延他國 FTSE MIB指數漲逾1%

根據 CNBC 報導，義大利政局動盪，導致昨 (29) 日歐美股市大跌、歐元重貶；對此，前 IMF(國際貨幣基金) 首席經濟學家 Olivier Blanchard 表示，他非常擔心義大利，但不擔心危機蔓延至他國。

自 3 月大選以來，義大利遲遲無法組建聯合政府，為穩定政局，總統 Sergio Mattarella 任命前 IMF 執行理事、經濟學者 Carlo Cottarelli 擔任總理一職，籌組過渡政府。

但 Carlo Cottarelli 並未獲得主要政黨支持，據傳義大利最快可能會在 7 月，重新舉行國會大選。

受義大利「政盪」影響，昨日歐股、美股皆收跌，泛歐 Stoxx 600 指數收低 5.35 點 (1.37%)；道瓊工業指數收跌 391.64 點 (1.58%)，標普 500 指數收跌 31.47 點 (1.16%)，那斯達克指數收跌 37.26 點 (0.5%)。

Blanchard 指出，義大利政局動盪，短期內恐難平息。

Blanchard 研判，歐盟將採取一切必要措施，防止義大利政治危機蔓延，「我非常擔心義大利，但不擔心其他歐洲國家。」

部分投資人憂心，義大利可能走上脫歐一途；對於上述看法，Blanchard 認為，「心理恐懼的成份，遠大過實際威脅。」

義大利負債達 2.3 兆歐元，相當於國內生產毛額 (GDP) 的 135%。

台北時間週三 (30 日) 下午 4 點 23 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.02%，德國 DAX 指數上漲 0.35%，法國 CAC 40 指數下跌 0.46%，英國 FTSE 指數上漲 0.05%。

義大利 FTSE MIB 指數上漲 1.14%；歐元兌美元上揚 0.4%，報 1.1584。

Investing.com 數據顯示，義大利 10 年期公債殖利率走跌，至 3.005%。