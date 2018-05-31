摩根大通：新興市場主權債買點現 看好南非、印尼、中國

新興市場本幣計價的主權債，在歷經幾個月的拋售後，摩根大通資產組合投資經理 Didier Lambert 認為買點已現，他表示，通膨率相對較低的國家，如印尼和南非的實際殖利率具有吸引力，而中國 A 股被納入 MSCI 新興市場指數，境內債市將受益。

美債殖利率的上漲和美元的飆升，使開發中國家的債券黯然失色，並推低新興市場貨幣。彭博社巴克萊新興市場當地債券指數 (Bloomberg Barclays EM Local Currency Government Index) 本季迄今已下跌 5.8%，但由於 10 年期美債殖利率本週回落至 3% 以下的水平，新興市場債在過去幾天已呈現部分復甦情況。

美元指數與彭博社巴克萊新興市場當地債券指數走勢成相反狀態

Lambert 指出：「當我們在更廣泛的背景下看待新興市場貨幣時，它們對我們來說很便宜」他表示，在通膨下降的國家，殖利率並沒有完全反映出這一點。

以下為 Lambert 對新興市場一些國家的看法：

印尼

印尼被納入彭博巴克萊債券指數，該國核心通膨率低和良好的收益前景，為投資者提供了一個很好的切入點。Lambert 在印尼 30 日進行升息 1 碼前表示，印尼穩健的政治環境、良好的經濟基礎為摩根大通對該國債券稍微增持的主要原因。

Lambert 認為，印尼 10 年期國債和 10 年期美債的殖利率利差，在未來 6 至 12 個月內，應可縮小至 100 個基點，而他認為，未來 3 至 6 個月，10 年期美債殖利率可能會上升至 3.25%。

南非

在殖利率不斷攀升的環境，通常持有短期債券較好，但南非為不同的情況，南非短債和長債之間的殖利率利差約為 200 個機點左右，所以 Lambert 認為南非的長債仍具吸引力。

中國

如果中國在岸債市被納入三大債券指數，其可能獲得約 2 億至 3 億美元的被動資金流入。Lambert 表示，我們正在研究的是一個，仍以 6.5% 或更高的速率成長的經濟體，該國赤字不會太大，而通膨受控制，我認為我們可以比被動資金更早進入中國在岸市場。