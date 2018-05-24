〈新興市場能抄底？〉貝萊德：新興市場危機入市時機已現 看好股市

過去一個月新興市場資產承受拋售壓力，資產管理公司貝萊德的全球首席投資策略師 Richard Turnill 認為，此波拋售為投資者的買入機會，因為新興市場企業盈利強勁，且亞洲國家的資產負債表相對健康。

由於財政狀況和地緣政治的緊張局勢，導致新興市場資產波動，減緩投資者的持有興趣，然而，貝萊德認為廣泛的基本面是強勁的，此波新興市場資產下跌反而提供了買入的機會，他們偏好新興市場股票以及硬通貨債券 (如美元計價之債券)。

硬通貨 (Hard currency)：通常是指來自經濟和政治局勢良好國家的貨幣，據幣值穩定且流動性高等特性。

2013 年 6 月新興市場遭遇「削減恐慌」(taper tantrum)，資金大幅流出債市和股市，但情況已從 2016 年年初開始逐步好轉，如下圖藍線所示，在 2017 年，由於全球經濟良好，投資者湧入風險較高但報酬也較高的新興市場債券，2 月美股的波動，以及股市的高估值，亦使一些投資者轉向債市。

2012 年至 2018 年新興市場資金動向變化

相較之下，新興市場股市的資金回流情況較弱，如上圖綠線所示，貝萊德指出新興市場企業盈利強勁，且亞洲國家的資產負債表相對健康，認為未來幾個月流入新興市場股市的資金應該會增加。

投資新興市場的機會

新興市場資產在過去一個月面臨諸多挑戰，例如，聯準會 (Fed) 升息以及美元走強，土耳其和阿根廷外債規模高漲導致資金外流等，導致新興市場貨幣今年兌美元已下跌超過 3%，成為拋售的首要目標，新興市場股市今年則呈下滑狀態。

然而，新興市場情況好轉了嗎？

貝萊德的大數據指標 BlackRock Macro GPS 顯示，儘管今年投資新興市場的報酬可能不如去年豐厚，但在全球經濟成長的帶動下，今年估計仍可繼續成長。

中國的增長已超出預期，北京當局表明願意放鬆政策以避免任何急遽放緩，大宗商品價格的上漲，使許多新興市場國家的經常帳戶獲得支撐，股票本益比降至不到 12，未來 12 個月的企業盈利增長預期將超過 20%。

貝萊德認為，新興市場股市仍可為投資者提供不錯的報酬。週三 (23 日) iShares MSCI 新興市場 ETF(EEM) 下跌 0.04% 至 46.49 美元。今年迄今為止，EEM 下跌約 3.17%，S&P 500 指數則上漲 2.15%。

今年以來 iShares MSCI 新興市場 ETF 的走勢

新興市場債市前景較不明朗

由於全球央行政策偏向貨幣緊縮，這使得一些過去高度仰賴外資購買本國債券的國家，處於較不利狀態，尤其墨西哥、巴西和義大利的政治情況，更使得當地貨幣產生大幅波動。

貝萊德認為，該行較看好那些不需要倚靠外部資金融資之新興市場國家，並且是「美元計價」為主的新興市場債，因為硬通貨債券殖利率上升到與本國幣計價的債券殖利率平價，那麼美元計價的新興市場債，就是具吸引力的切入點。