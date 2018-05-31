義大利發債成功政亂局勢稍緩 10年期美債殖利率回升

義大利的政治不確定性出現轉機，臨時總理候選人 Carlo Cottarelli 週三 (30 日) 表示，組成新內閣出現「新的可能性」，義大利 FTSE MIB 指數指跌上漲 2.08% 至 21797.82 點。而美債殖利率在義大利局勢稍有緩解後，上升 7 個基點。

美國國債和義大利債表現

29 日資金因避險需求湧入美債，導致 10 年期美債殖利率展現 2016 年 6 月以來最大的跌幅，30 日上漲 7.3 個基點至 2.842%，為 3 月 15 日以來最大的單日攀升，債券價格與殖利率成相反走勢。

10 年期美債殖利率走勢

2 年期美債殖利率則上漲 9.2 個基點至 2.411%，亦呈現 2015 年 2 月以來最大的單日攀升。30 年期美債殖利率上漲 4.5 個基點至 3.016%。

義大利債的拋售則告一段落，2 年期義大利債殖利率下滑 95.9 個基點至 1.661%，10 年期義大利債殖利率下滑 11.8 個基點至 2.954%。

推動市場的主因

義大利財政部在週三舉行債券標售，成功發售 17.5 億歐元 5 年期國債、20 億歐元的 7 年期國債和 18 億歐元的 10 年期國債，總標售價值 55.71 億歐元 (64.4 億美元)。標售情況顯示，投資者對義大利國債仍感興趣，歐洲股匯皆有反彈。

分析師的看法

Seaport Global Securities 的美債交易董事總經理 Tom di Galoma 表示：「義大利的危機蔓延，將繼續成為未來市場不穩定因素。然而，義大利發債成功，以及道瓊指數的上揚，創造出一個投資者較不畏風險的環境，使得 10 年期美債遭拋售。」