5月最慘對沖基金：押注義大利債券大虧50%

義大利市場大跌讓紐約對沖基金公司 Field Street Capital Management 蒙受巨虧。

彭博報導援引知情者消息稱，經過本周二重挫義大利股債雙殺之後，Field Street Capital Management 主力基金 Global Investments 押注的義大利債券本月虧損達到 50%。本周二彭博報導就曾提到，這隻押注宏觀經濟趨勢的基金本月前三周殖利率約為 - 15%。

本月的大虧抹平了上述基金今年前四個月的收益，以上知情人士稱，該基金 1 月到 4 月回報 9.4%。對沖基金研究機構 Hedge Fund Research 數據顯示，今年 1 到 4 月宏觀對沖基金平均回報約 - 1.2%。

Field Street 的發言人拒絕對上述消息置評。而從最新市場動向看，即使這隻基金 5 月當真因為押注義大利市場巨虧，可能它的壞日子也將走到盡頭。

本周二義大利富時 MIB 股指收跌 4.73%，不但創去年 7 月以來收盤新低，也創去年 1 月以來最大單日跌幅，周三收漲逾 2%。

周二義大利 10 年期公債殖利率曾升至 3.439%，創逾四年盤中新高，周三回到 3% 下方。意德 10 年期公債利差周二高峰時曾超過 300 個基點，周三收窄至 250 個基點。

2 年期義大利公債殖利率周二曾 2013 年以來首次突破 2%，漲幅為 1992 年以來最大，周三最深跌 115 個基點，跌至 1.49%。

資產管理規模將近 4500 億美元的私募巨頭黑石集團總裁 Jon Gray 建議，抄底義大利市場，稱現在就願意買入義大利資產。因為義大利不會脫離歐元區，深跌後的價格更吸引人，不會改變對義大利或歐洲的長期策略。