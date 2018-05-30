土耳其股匯大跌之後 那些新興市場國家可能步上後塵？

《彭博》報導，近日土耳其央行行長 Murat Cetinkaya 和土耳其副總理辛塞克 Mehmet Simsek 在倫敦與兩位經理人會面後表示，如土耳其通貨膨脹加速，土耳其將準備再次升息，並且該國不會實行資本管制。

而該國將避開「資本管制」的言論，也促成近日土耳其貨幣里拉小幅反轉上揚的趨勢。

土耳其幣兌美元趨勢圖 / 圖：xe

然而土耳其的貨幣危機似乎並未熄滅，彭博首席亞洲經濟學家 Tom Orlik 指出，土耳其仍然處於困境之中，而敗筆則是巨額的經常帳赤字，推高了外債。同時，國家治理標準評分的下滑，也使問題更加惡化，因為這將讓國家決策者失去市場信譽。

而展望新興市場後市，又有哪些新興市場國家可能步上土耳其的後塵？那些國家的體質反倒是較為優質的呢？

如下圖所示，Orlik 發現，雖然土耳其基本面是最糟糕的，但是阿根廷、哥倫比亞、墨西哥、和南非也是相當差勁，而隨著市場情緒惡化，且聯準會 (Fed) 有望在 6 月再次升息的情況下，這些新興市場體質較差的國家，狀況恐怕將會變加惡化。

另一方面，Tom Orlik 亦點名，其實韓國、台灣、泰國、中國等經濟體，在新興市場中屬於基本面較優質的強邊市場，在新興市場整體風險中，風險佔比較低。

各新興國家風險評比 / 圖：彭博

經常帳赤字事實上是導致財政問題的一大原因，同時也會影響外資的投資意願，並且持續的經常帳赤字也會導致貨幣貶值。

《Zerohedge》表示，經常帳赤字國們很快便會發現，在美國利率上升並推升風險貼水走高的環境下，經常帳赤字國的再融資 (refinance) 成本也將同步走高。

各國經常帳佔 GDP 之比重 / 圖：Zerohedge

各國外債佔 GDP 比重 / 圖：Zerohedge

此外，在衡量各新興國政府的政策有效程度上，Orlik 發現，事實上土耳其政府的政策執行力並不差，赤字和債務問題仍然是可控的。

各國政府有效執行力 / 圖：Zerohedge

在結論上，Orlik 認為阿根廷、哥倫比亞、墨西哥、和南非最終落在了危險的一端，雖然並不像土耳其那樣糟糕，但還是表現出一些相同的問題。另一方面，南韓、台灣、和泰國的經常帳盈餘、低外債佔比等優勢，都顯示了這些新興市場國家體質優異，投資人所面對的風險也就相對較低。