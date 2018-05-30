〈義債危機〉股債匯三殺 義大利CDS狂飆創4年新高

義大利政治動盪再起，由 5 年期信用違約交換 (CDS) 飆升的現象顯示，投資人開始認真思考義大利脫離歐盟、棄用歐元的可能性。

據《路透》數據，義大利 5 年期 CDS，已經由週一的 174 基點，至週二急漲至 225 基點，寫下 4 年半的新高。這代表要確保名義價格 1000 萬美元義大利 5 年期債務違約造成損失，需要一年花費 22.5 萬美元的成本。

義大利 5 年 CDS 飆升（圖表取自 FT 網站）

《金融時報》報導，短短幾週之內，義大利 CDS 就快速上揚，它在 4 月底的時候還只有 90 基點。

另一方面，值得注意的是，無論是歐元下跌、股票及債券價格急挫，都是個明顯的信號，表明市場對義大利成立新政府或重新選舉沒有信心。但最能反映風險的方法，其實就是看新舊 CDS 的價差。

CDS 的設計，是一種為債務違約提供給投資人支付的工具，在 2014 年它推出新的全球標準，讓持有者在國家債務違約時，除了原有貨幣之外，也能以其他貨幣兌現。 原因在於如果義大利、法國退出歐元區時，投資人可以避開因此造成的「貨幣單位重訂風險 (redenomination risk)」，而 2003 年的舊版 CDS，無法規避這類風險。

因此，2003 年與 2014 年兩版的價差，從某個角度，也可以視為投資人如何看待「脫歐」發生的機率。而週二新舊合約的價差，已經由本月開始時的 30 基點，快速攀升至超過 150 基點。

新舊版 CDS 價差也急增（圖表取自 FT 網站）

以當前義大利政局的發展來看，分析師與經濟學家認為，義大利預計今年秋天會再次選舉，無論結果如何，都將衝擊義大利的財政問題。高盛經濟學家認為，義大利將祭出重大的財政擴張，但對解決當前的困局恐怕並不樂觀。