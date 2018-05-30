新紡士林舊廠土地1.4萬坪 董座表示暫無售地計畫

新紡 (1419) 董事長吳昕恩以及其兄新紡副董事長、新光產險董事長吳昕紘，在新紡股東會後，連袂接受記者採訪說：「謝謝大伯高抬貴手，今日順利開完股東會，家和萬事興。」新紡股東會中因撤回現金增資案，以及轉投資華陽汽車一案，遭到已被新紡解任的獨董羅嘉希律師等股東發言質疑，但在新紡經營層解釋後，股東會會議後半段進行順利。



新紡兩兄弟在股東會後對於大伯吳東進的高抬貴手，讓股東會順利結束，皆表示感謝，在言談上釋出善意，避免再度引起大伯不快。



吳昕恩並指出，新紡士林舊廠現有土地 1.4 萬坪，目前沒有售地的打算，因為地目不易變更為商業用地。但是，其中有 2,000 坪土地將作為新光醫院醫療病房擴建及行政大樓之用，其他用地則出租供包 Mazada、Lexus、Toyota 等汽車展示用，共計 3,000 坪。



吳昕恩指出，新紡支持新光醫院擴建醫療病房，但希望新光醫院以合理條件收購新紡的土地。



至於新紡轉投資事業華陽汽車部分，吳昕恩也解釋，新紡持股 55%，主要是作不動產投資之用，純屬投資，不擬經營汽車事業。



在本業上，吳昕恩表示，新紡有三大事業部門，除營建部門負責土地規劃外，行銷部負責布料外銷，新紡持續開發新客戶及新布種，但因生產機能性布料之故，產品良率仍須加強。



零售部分，內銷品牌現有四個，分別為 ARTIFACTS、ART HAUS、ASPORT 及 SUPER GOLF，瞄準小眾及高端客群，採複合式品牌經營方式，讓客戶一次購足，四個品牌的營收也持續成長，但因裝潢成本仍在攤提中，以致仍有虧損。



吳昕恩說，一個品牌大概要三年以內才能損益兩平，目前已擬有新據點的拓展計畫，將在新光三越、微風及遠東 SOGO 等百貨公司開設新據點，未來希望立足台灣，放眼全世界，做到品牌國際化。



吳昕紘則指出，新紡原本擬以土地融資活化方式，化為現金，返還土地資產價值給股東，但因大股東及主管機關對此有疑慮，目前不會再進行現金減資一案。

