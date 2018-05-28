土耳其央行宣布以一周回購利率為政策利率 瘋狂的里拉彈升3%

土耳其央行周一公布簡化貨幣政策的調整，使用一周回購利率作為主要貨幣政策工具，土耳其里拉（lira）兌美元大幅攀升，一度大漲 3.1%，創下近 1 年來最大漲幅。

土耳其里拉周一大幅反彈。

土耳央行自 2017 年 1 月以來即未使用一周回購貨幣作為其主要融資工具，周一宣布 6 月 1 日起將以此作為政策利率，並由原先的 8% 拉升至 16.5%。

分析師認為，土耳其央行此舉有助於說服市場了解央行的「政策獨立性」，同時也計劃透過隔夜拆借利率和一周回購利率，建立更良好的貨幣體系。

土耳其央行 (CBT) 上周對里拉重貶做出回應，宣布將後期流動性窗口貸款利率上調 300 個基點，來到 16.5%，升息幅度令市場感到意外。

流動性窗口貸款利率 (Late Liquidity Window) 為土耳其主要的借貸利率，因應里拉跳水大跌，土耳其央行上周宣布將流動性窗口貸款利率升息 300 個基點至 16.5%，升息幅度令市場感到意外。

Renaissance Capital 全球首席經濟學家 Charles Robertson 表示：，土耳其在升息 300 個基點後，現在回報率實際可行。

荷蘭合作銀行（Rabobank）策略師 Piotr Matys 表示，土耳其央行這些舉措是恢復信心正確方向的一步。投資人將尋求更強烈的鷹派信號，寄望央行在 6 月 7 日升息以支持里拉。

除了里拉反彈外，土耳其公債價格上漲，10 年期公債殖利率下跌 46 個基點至 14.22％；土耳其股市也應聲上漲 2.9%。

里拉上周重跌 4.7% 後，土耳其央行行長 Murat Cetinkaya 和副總理 Mehmet Simsek 將在周一、周二在倫敦與投資人見面，不過，周一交易量可能受到美國和英國市場假期休市的影響。