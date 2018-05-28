A股入摩周五生效：從流動性衝擊上看 這47家公司機會最大

2018 年 6 月 1 日，234 隻 A 股股票納入 MSCI 指數體系將正式生效，本次納入比例為 2.5%，8 月時將升至 5%。

本次調整將吸引一批外資進入 A 股市場，外資對 A 股帶來的衝擊引人關注。其中，一批資質不錯但日均成交額較小的公司，在面對進入 A 股配置的外資時，可能會受到較大的流動性衝擊。

華爾街見聞見智公司研究團隊根據 MSCI 官方公布的數據，通過對比「流動性衝擊比」和一系列基本面指標（本益比、營收增長和利潤增長），從 234 家「入摩」的上市公司中找出 47 家受流動性衝擊機率較大的公司。

總體來看，6 月 1 日附近 536 億元的外資流入金額對 A 股帶來的衝擊並不算大，但 A 股入摩有利於改善 A 股投資者結構、促進 A 股國際化、使市場機制更完善；從中長期看，如果 A 股未來全部納入 MSCI 指數，或將有體量更大的海外資金流入。

6 月 1 日，進入 A 股的潛在最大買入金額為 536 億人民幣

根據初始納入比和 MSCI 披露的跟蹤對應指數的基金規模，算出在 6 月 1 日前後的一段時間內，進入 A 股的潛在最大買入金額總計為 84 億美元，換算成人民幣約為 536 億人民幣。

隨後，根據 234 家被納入 A 股公司的納入市值和 2.5% 的初始納入比，可以算出每家公司第一次初始納入的市值。再根據每家公司占 234 家公司總市值的權重，得出每個公司可從 536 億人民幣中分配到的潛在個股資金流入額度。

例如東華軟體的市值權重占到了 0.16%，因此潛在流入資金為 536×0.16%=0.86 億人民幣。

「流動性衝擊比」越大，受流動性衝擊或越大

再設立一個「流動性衝擊比」，來衡量潛在流入資金對某一隻股票帶來的衝擊大小。

我們以「潛在流入金額 ÷ 近一周的日均成交額」得出「流動性衝擊比」的數值，如果比值越大，則表明該只股票受到流動性衝擊的機率就越大。

下圖為部分數據總表格的截圖。限於文章篇幅，我們僅展示部分公司的數據表格。

這 47 家公司受到流動性衝擊的機率最大

得出了「流動性衝擊比」後，再設立一套處理過程，從 234 家公司中選取一些受到流動性衝擊機率較大的公司。

1. 剔除流通市值在 500 億以上的公司；鑒於 6 月 1 日可能流入的外資金額總共約為 536 億，如果流通市值過大，則受到的流動性衝擊則越小，因此剔除。

2. 剔除營業利潤兩年連續下滑 20% 以上的公司；

3. 剔除部分營業收入兩年連續下滑的公司；

4. 剔除「潛在流入金額 / 日均成交量」小於 0.5 的公司；潛在流入金額占日均成交量的比例不到 50%，說明外資進入該股票的資金占成交量的比例不高，且通常全部資金不會同時買入某隻股票，而是會分批次買入，因此剔除比例小於 0.5 的公司。

5. 營業利潤增速保持 20% 以上的公司優先排序；

6. 營收持續增長的公司特別標註；

7. 上述 5 和 6 部分，本益比低於 20 倍的特別標註；

8. 上述 5 和 6 部分，潛在流入金額 / 日均成交額大於 1 的特別標註; 如果潛在流通資金遠遠多於日均成交額，這說明某股票受到流動性衝擊的機率越大。

9. 上述 5 和 6 部分，流通市值低於 200 億的特別標註；

以上步驟中還考慮了營業利潤增速和總營收增速等基本面因素，主要是因為資質較好的公司受到資金青睞的機率越大。

經過以上 9 個步驟的處理，在 234 家入摩的 A 股公司中，得出如下 47 家受到流動性衝擊可能性最大的公司。其中，表格前半部分為受到流動性衝擊較大，且近年來經營狀況較好的「入摩」A 股公司。

表格後半部分為受到流動性衝擊機率較高，但近兩年基本面指標相對欠佳的公司。

短期流入資金有限，中長期利多或更多

經過理想化的模型推演，我們得出 536 億資金全部進入 A 股 234 家入摩公司的流動性衝擊結果，且這批資金是按照各公司市值占 234 家市值的權重來分配的。

而根據現實情況來看，MSCI 官方公布的數據顯示，500 多億的外資中，「掛鈎跟蹤型」指數基金的規模占比約 5.7%，參考跟蹤型基金占到 94.3%。

因此，結合 MSCI 時間表推算，6 月 1 日必須要買入 A 股的資金規模（即掛鈎跟蹤型指數基金的規模）約為 536×5.7%=30.552 億人民幣，其餘約 506 億人民幣的「參考跟蹤型」指數基金可能會根據自己的判斷，以更靈活地方式進入 A 股。

A 股日均成交額約 4600 多億元人民幣，從這一成交額來看，此次將進入 A 股的 MSCI「掛鈎跟蹤型」和「參考跟蹤型」指數基金的規模比較小。如果再考慮分批多次買入因素，536 億體量的指數基金對 A 股短期內帶來的衝擊還是有限的。

雖然短期內流入資金有限，但國金證券李立峰對證券時報表示，A 股「入摩」對市場風險偏好帶來正面影響。長期看，將促進 A 股國際化，改善 A 股投資者的結構，倒逼市場制度和規則的進一步成熟完善。

今年 9 月，5% 的納入比完成後，預計外資配置 A 股的資金將達到 1072 億元人民幣（180 億美元）左右。中證報援引專業人士預計，如果未來幾年 A 股全部納入 MSCI 指數，會占 MSCI 新興市場指數 20% 權重，屆時每年會有 3000 億美元流入 A 股市場。

此外，摩根大通亞太地區副主席李晶預計，主動配置帶來的資金將是被動配置的 5 倍。