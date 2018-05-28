美銀美林：美國經濟周期進入尾聲，投資者可買A股

聯準會和世界其他央行正在扭轉多年的貨幣寬鬆政策。

美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 認為，每一輪聯準會升息周期都會以一個「事件」結束。

最近，Hartnett 還再次重複他的觀點，自 2008 年全球金融危機後近 9 年時間裡，美國經濟正處於歷史第二長的擴張階段，現在已進入本輪經濟「周期的尾聲」。

德意志銀行宏觀策略師 Alan Ruskin 近日也提到這個話題，「每一輪聯準會緊縮周期，都會創造一場危機」。

Hartnett 稱，對於我們所處經濟周期位置，金融市場正給出明確線索。

例如，2018 年資產回報率，呈現出明顯的「聯準會緊縮 & 周期尾聲」特徵：大宗商品 12%，美元 2%，股票 2%，現金 1%，債券 - 2%。

其中，從年化回報來看，大宗商品今年年化回報率為 34%。這是自 2002 年以來，大宗商品首次登頂資產表現榜榜首。

與此同時，近期 10 年期美債殖利率重回至 3% 以下（現報 2.931%），體現出市場逐漸開始擔心通膨、供給和融資。更明顯的是，10 年期美債投資回報 2018 年化損失 10%，這是自上世紀大蕭條以來（1931 年年化損失 12.6%）的最差水平。

同樣的，那些評級最高的公司發行的債券也遭受重擊，AAA 投資級評級債權下跌 - 11%，創歷史最大跌幅。

與 2017 年相比，股市波動較大，今年迄今僅上漲 2%。

Harnett 稱， 在金融收緊的背景下，不管是貿易戰風險降低，還是聯準會的鴿派聲明，都並未（如預期）讓風險偏好回升，上周股市流出 5 億美元，債市流出 15 億美元，金市流出 1 億美元。

如果這一輪歷史性經濟擴張周期已經結束，那投資者該怎麼辦？

參考下面這張圖，Hartnett 的策略依然是堅持防禦性策略，直到出現一個「大新聞」，或者失業率上升導致聯準會暫停升息。

Harnett 表示，大宗商品價格上漲可能才剛開始，因為央行 2018 年升息幅度超過減幅。事實上，上周的流動性證明了，大量資金湧入資源商品，能源 6 億美元，原材料 4 億美元。

Business Insider 稱，高盛和其他投行的策略師們都建議購買大宗商品，因為投資者們可以從通膨上升、發達經濟體接近或超過其增長高峰的宏觀環境中受益。

此外，Harnett 還將投資策略分為長短期。

長期： AAA 評級資產， 短期公債，中國股市和原油，美元；

短期：新興市場以本地貨幣計價的債券， FAANG（Facebook、Amazon、Apple、Netflix 和 Alphabet 旗下 Google），短期高收益債券。

當然，如果再次遭遇歐洲通縮危機，使得美元成為全球避風港，那麼美國公債投資者們可能很快就能喜笑顏開了。

周五，義大利 10 年期公債殖利率繼續上揚，一度升破 2.5%，盤中創四年新高。意德 10 年期公債利差一度擴大至 215 個基點，創 2014 年來最大利差，2 年期利差不到一個月增擴近 100 基點。