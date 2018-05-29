螞蟻金服傳完成新一輪融資 公司估值達1500億美元

據《Forbes》報導，知情人士指出，中國電商龍頭阿里巴巴 (BABA-US) 旗下螞蟻金服，已與數位重量級國際投資人達成協議，以 1500 億美元的估值融資 100 多億美元，並將在未來幾週對外公布。

如此，螞蟻金服將超過 Uber，成為全球估值最高的私人科技公司。Uber 的估值據稱為至少 700 億美元或更多。

《中國證券報》週一報導，市場廣泛認為，這一輪融資是為明年的 IPO 預做準備。這次融資由新加坡的主權財富基金 GIC 領投，參與者包括許多頂級基金，如 Carlyle(凱雷集團)、General Atlantic、Silver Lake Partners 和 Sequoia Capital China(紅杉資本中國)。

螞蟻金服發言人表示，公司不評論「市場猜測」。

知情人士表示，螞蟻金服估值大幅提升，因為投資人非常看好公司發展潛力，尤其是螞蟻金服管理支付寶及餘額寶兩大金脈。螞蟻金服前一輪融資在 2016 年，當時以 600 億美元估值，獲得 45 億美元融資。

據諮詢公司易觀的數據，支付寶在 2017 年第 4 季，在中國行動支付的市占達 54%，高於騰訊的 38%，而螞蟻現在還在打造線上、線下及物流結合的「新零售」戰略。

與此同時，螞蟻正打算向國外擴張，這也是此輪融資的重要目的之一。公司近期還收購了多家亞洲金融機構的股份，如孟加拉國的資金轉帳服務 bKash 和巴基斯坦的 Telenor 小額貸款銀行。