〈A股納MSCI〉入摩將吸引大量外資流入A股？要看主動性基金採用策略

MSCI 明晟自 6 月起將把中國 A 股納入指數，外界預計將促使外資流入 A 股。但部分基金經理人認為，初期流入資金恐怕會比市場預估的小得多。

據《路透》報導，包括 JPMorgan、Sinolink 及申萬宏源等券商預計，在 6 月 1 日及 9 月 3 日兩次納入過程中，約有 170 億美元資金將流入 A 股，這與 MSCI 預估接近。而部分投資機構，更猜測可能流入金額可達 200 億美元。

不過，一些市場參與者認為，這些預測的基礎，是認為主動基金的經理人，會立即追加 A 股進投資組合，但這種假設的可能性仍值得懷疑。

前 MSCI 的中國區研究主管、現任世誠投資 CEO 王崎認為，主動型基金初期不會流入，只有被動性基金才會依權重調整。這會帶來的資金流入僅 10 億美元，相當於中國股市「幾分鐘的交易」。

他表示，納 A 初期，A 股佔 MSCI 新興市場的權重過小，主動型基金可能完全不受影響。

法國巴黎銀行資產管理大中華區股票負責人 Caroline Yu Maurer 表示，她就沒有計畫大幅調整部位。她表示，他們的基金比較關注中國市場，去年 H 股和 A 股已合計超過 10%，不需要再多做操作。

南方東英基金公司最新調查顯示，不同地區、不同平台的機構對於 MSCI 納入 A 股的看法和投資計劃並不相同。南方東英認為，對於 A 股市場，歐美機構目前傾向觀望，關注的 3 大因素，包括人民幣匯率、中國國內政策是否出現大變化和中美貿易摩擦。