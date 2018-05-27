國企要漲工資？電力汽車等效益不佳國企或面臨挑戰

25日，國務院正式發布《關於改革國有企業工資決定機制的意見》，一份影響著近4千萬國企員工工資的重磅文件正式面世！

國企員工要漲工資啦？

誰漲？怎麽漲？？

表急，小編給您細細分析。

Q

國企職工要漲工資嗎？

A

是的！

意見指出以增強國有企業活力、提升國有企業效率為中心，建立健全與勞動力市場基本適應、與國有企業經濟效益和勞動生產率掛鉤的工資決定和正常增長機制，完善國有企業工資分配監管體制，充分調動國有企業職工的積極性、主動性、創造性，進一步激發國有企業創造力和提高市場競爭力，推動國有資本做強做優做大，促進收入分配更合理、更有序。

Q

是都漲嗎？

A

NO！效益好的才漲，不好的是要降的哦！

意見指出1、改革工資總額確定辦法：按照國家工資收入分配宏觀政策要求，根據企業發展戰略和薪酬策略、年度生產經營目標和經濟效益，綜合考慮勞動生產率提高和人工成本投入產出率、職工工資水平市場對標等情況，結合政府職能部門發布的工資指導線，合理確定年度工資總額。

2、工資與效益掛鉤

企業經濟效益增長的：

當年工資總額增長幅度可在不超過經濟效益增長幅度範圍內確定。其中，當年勞動生產率未提高、上年人工成本投入產出率低於行業平均水平或者上年職工平均工資明顯高於全國城鎮單位就業人員平均工資的，當年工資總額增長幅度應低於同期經濟效益增長幅度；對主業不處於充分競爭行業和領域的企業，上年職工平均工資達到政府職能部門規定的調控水平及以上的，當年工資總額增長幅度應低於同期經濟效益增長幅度，且職工平均工資增長幅度不得超過政府職能部門規定的工資增長調控目標。

企業經濟效益下降的：

除受政策調整等非經營性因素影響外，當年工資總額原則上相應下降。其中，當年勞動生產率未下降、上年人工成本投入產出率明顯優於行業平均水平或者上年職工平均工資明顯低於全國城鎮單位就業人員平均工資的，當年工資總額可適當少降。

企業未實現國有資產保值增值的：

工資總額不得增長，或者適度下降。企業按照工資與效益聯動機制確定工資總額，原則上增人不增工資總額、減人不減工資總額，但發生兼並重組、新設企業或機構等情況的，可以合理增加或者減少工資總額。

意見強調：加強全員績效考核，使職工工資收入與其工作業績和實際貢獻緊密掛鉤，切實做到能增能減。

3、工資總額分類管理（充分競爭商業類企業工資總額實行備案制）

意見對商業類、公益類、金融類、文化類國有企業分類設置聯動指標，合理確定考核目標，突出不同考核重點。

意見強調：工資總額預算方案由國有企業自主編制，按規定履行內部決策程序後，根據企業功能性質定位、行業特點並結合法人治理結構完善程度，分別報履行出資人職責機構備案或核準後執行。

對主業處於充分競爭行業和領域的商業類國有企業，工資總額預算原則上實行備案制。其中，未建立規範董事會、法人治理結構不完善、內控機制不健全的企業，經履行出資人職責機構認定，其工資總額預算應實行核準制。對其他國有企業，工資總額預算原則上實行核準制。其中，已建立規範董事會、法人治理結構完善、內控機制健全的企業，經履行出資人職責機構同意，其工資總額預算可實行備案制。

意見指出國有企業應建立健全以崗位工資為主的基本工資制度，以崗位價值為依據，以業績為導向，參照勞動力市場工資價位並結合企業經濟效益，通過集體協商等形式合理確定不同崗位的工資水平，向關鍵崗位、生產一線崗位和緊缺急需的高層次、高技能人才傾斜，合理拉開工資分配差距，調整不合理過高收入。

Q

受益人有哪些？

A

將造福全國3698萬職工

本意見適用於國家出資的國有獨資及國有控股企業。中央和地方有關部門或機構作為實際控制人的企業，參照本意見執行。

來自財政數據顯示，截至2013年年末，全國國企職工人數3698.4萬人。其中，中央企業1762.9萬人，地方國企1935.5萬人。

電力、有色、汽車等效益不佳國企或面臨挑戰

財政部日前公布的數據顯示，1-4月，國有企業利潤總額10054.9億元，同比增長18.4%。其中，中央企業6929.4億元，同比增長19.1%。地方國有企業3125.5億元，同比增長16.9%。1-4月，鋼鐵、石油石化、煤炭等行業利潤同比大幅增長，均高於收入增長幅度。有色等行業實現利潤降幅較大。

國資委研究中心副研究員周麗莎：

企業的本質和主體是人，因此增強國有企業活力的根源和核心是如何更加有效地調動廣大幹部職工的積極性。具體來看就是要調動企業家的積極性、調動職業經理人的積極性、調動廣大職工的積極性。國有企業要堅持效益導向，進一步完善調控指標體系、調控方式，強化與經濟效益、投資回報緊密掛鉤的工資決定機制，切實扭轉部分企業工資與效益增長不匹配狀況，確保企業用工總量、工資水平與企業效益、競爭力相適應。與勞動生產率掛鉤，能夠反映勞動者在本企業的勞動成果。勞動生產率提高，是勞動者的勞動貢獻在具體企業的充分體現。這樣可以鼓勵勞動者為提高經濟效益和勞動生產率做貢獻，既能體現勞動的價值，也能促進國企發展和國有資產保值增值；既體現了市場的共性因素，也體現了企業個體的個性情況，更是符合市場經濟發展規律和企業發展規律的充分體現。通過工資決定機制改革以及職業經理人的持續試點，完全市場化的國企用工制度可期。

中國企業研究院執行院長李錦：

建立健全同勞動力市場基本適應、同國有企業經濟效益和勞動生產率掛鉤的工資決定和正常增長機制，一是提高了職工的主體地位，意味著員工的勞動價值得到認可。二是將推動國有企業提升發展質量，重視全要素生產率的配置。三是多種分配方式共存的局面將更加合理。四是將進一步推動國有企業瘦身健體、提質增效。

按照意見規定，盈利的漲，虧損的降，從目前國企盈利情況來看，國企職工的工資普遍是漲的，但電力、汽車等一些效益不佳的國企將面臨很大挑戰，職工工資或有可能受到影響。該意見的對國企工資總額進行分類管理，有利於推動國企分類改革步伐，同時實施細則也將盡快下發。

中國證券報 責任編輯：陳楚潺

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