恐慌繼續！義大利公債殖利率創四年新高 利差超過高盛「警戒線」

此前已連續多日遭到拋售的義大利公債，似乎並沒有好轉的跡象。今天，該國公債殖利率創下四年新高。

周五，義大利 10 年期公債殖利率繼續上揚，達 2.463%，創四年來新高。

最近一輪義大利債券價格下跌，源自這一歐元區第三大經濟體向首個民粹主義政府邁進。5 月 23 日，隨著義大利總統馬塔雷拉對組閣兩黨提出的總理人選——法學教授 Giuseppe Conte 亮出綠燈，該國公債也一路遭到拋售，殖利率持續走高。

隨著拋售的繼續，義大利 10 年期公債與德國 10 年期公債的利差也超過了 2%。目前，利差已超過 201 個基點，突破高盛昨日設立的「警戒線」。

昨日，高盛提出了一個明確界定「最壞情況」傳染的門檻：要密切關注外溢效應從義大利公債向德國公債的傳播，特別是當利差超過 200 個基點時。

如果超過 200 個基點，那麼系統性的溢出到歐元區資產及其它資產的可能性或將增加。到目前為止，義大利的主權風險大部分停留在本國。事實上，10 年期德國公債未能跌破 50 個基點，而西班牙債券已經從低點上漲了 10 個基點。這符合我們對義大利不會成為系統性事件的長期預期。也就是說，如果 10 年期利差高於 200 個基點，對其他歐元區主權國家的溢出效應可能會加劇。

金融時報援引花旗銀行分析師的觀點稱：

義大利是全球主要風險，我們預計隨著長期投資者的退出，義大利政府債券會被拋售。如果義大利政府挑戰德國的主導權，當前的動盪就會變成真正的危機。