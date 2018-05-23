歐元區5月綜合PMI創18個月新低 經濟放緩讓歐央行面臨嚴峻挑戰

根據路透社報導，今 (23) 日公布的 IHS Markit 歐元區 5 月綜合採購經理人指數 (PMI) 初值為 54.1，創 18 個月新低，經濟放緩程度，遠大於預期，歐洲央行 (ECB) 恐面臨更嚴峻的政策挑戰。

路透社 4 月調查顯示，歐洲央行將在 2018 年結束資產購買計畫，並於 2019 年升息；不過，歐洲央行仍須注意通膨及經濟成長趨緩等問題。

值得注意的是，德國、法國兩大歐元區經濟體，經濟成長皆出現放緩跡象，從領先指標來看，兩國的經濟表現，恐難在短時間內轉強。

歐元區 4 月通膨率趨緩，較去年同期攀升 1.2%，年增率低於 3 月的 1.3%，距離歐洲央行設定的「接近 2%」的目標，又遠了一些。

IHS Markit 歐元區 5 月 PMI 初值，從 55.1 降至 54.1，低於分析師們預估的 55.0，還創下 18 個月新低。IHS Markit 分析師 Chris Williamson 直言，歐元區當前的經濟情勢，「比年初更黯淡」。

Williamson 分析，從 4、5 月的 PMI 可研判，歐元區第 2 季國內生產毛額 (GDP) 成長率，估為 0.4%，低於路透 4 月估計的 0.6%。

週三稍晚，將公布歐元區消費者信心指數，報導預期，該數據可望持穩。