台股盤中─美股翻紅激勵 電金股齊揚重返10900點 續戰萬一關卡

受美股重挫後翻紅激勵，台股一掃昨日頹勢，今 (24) 日開高後在電子股、金融股齊揚下，重返 10900 點關卡，持續往 11000 點大關邁進。分析師表示，近期國際局勢不確定性多，台股要跨越萬一關卡難度增加，短線指數仍會以震盪整理格局居多。

電子三雄今日穩步上攻，台積電以 229.5 元開高走高，漲幅近 0.5%；大立光以 3965 元開高後，一度攻上 4025 元，突破 4000 元關卡，漲幅逾 2%；鴻海則開低後翻紅，最高落在 84.4 元，漲幅近 1%。

今日金融股漲多跌少，除新光金、玉山金、中信金呈現下跌外，其餘金控股包括國票金、兆豐金、日盛金、第一金、開發金、國泰金、富邦金均呈現上漲。

觀察盤面個股表現，晶電法說會指出，最快年底前分割為晶電企業、晶電半導體與晶電科技等 3 家公司，激勵股價跳空走高，最高價落在 41.2 元，漲幅逾 9%，收復五日線與月線。

被動元件及矽晶圓同樣漲多跌少，其中奇力新、美磊漲幅近 10% 表現強勢，另大毅、日電貿、國巨漲幅均逾 3%，而禾伸堂則相對震盪，跌近 1%。

分析師表示，台股開高攻上 10900 點關卡後，緩步向 11000 點邁進，不過觀察近期國際貿易不確定性增多，台股跨越萬一關卡難度增加，估短線指數仍呈震盪整理格局。

投資布局上，法人建議，投資人可留意供需狀況較佳，激勵價格走揚的零組件以及原物料的相關產業，例如電子產業的被動元件、矽晶圓、DRAM，以及傳統產業的水泥等。