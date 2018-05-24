〈研華股東會〉看樺漢併購壯大規模 能否轉成綜效才是關鍵

工業電腦研華 (2395-TW) 今 (24) 日召開股東會，小股東提問有關競爭對手樺漢 (6414-TW) 發展情況，執行董事何春盛指出，樺漢併購策略很好，不過能否轉換成綜效才是重要關鍵，併購不是只看短期的現在。

工業電腦研華今 (24) 日召開股東會，在場股東關心，研華如何面對對手樺漢。

研華總經理張家豪指出，樺漢在大量生產具有優勢，不過研華在傳統 DMS 客製化營收比重也有 20% ；類似的競爭對手不會只有一家，研華面對競爭當然有壓力，但會調整步伐因應。

執行董事何春盛認為，樺漢是可敬的公司，且向來併購策略執行很好，研華過去也曾執行併購，但以研華經驗來看，「買的時候很爽」，但過幾年能否消化轉換成為綜效仍是關鍵，而不是看短期的現在。

何春盛以 Kontron 為例，過去在 2005、2006 年大肆併購，最後在金融海嘯時候被研華超車。

何春盛強調，董事長劉克振就是專注把該做的事情做好，客戶很清楚最後是哪些廠商可以提供價值、解決問題，而不是單純販售硬體。

研華今年以來已經入股土耳其最大通路商 Alitek、日本 IoT 系統集成公司 Nippon RAD Inc. 及 ATH，持股分別為 25%、19% 及 51%。