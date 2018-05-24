鄭州銀行(06196-HK)過會背後：募資全部用於補充核心一級資本

2018年5月22日晚間，證監會審核結果顯示，鄭州銀行股份有限公司(06196-HK)首發獲通過。鄭州銀行成為首家成功過會的「港漂」中小銀行。

鄭州銀行資本充足率承壓。根據招股書，此次募集資金將全部用于補充核心一級資本。該行最近三年的資本充足率數據均低於行業平均水平。同時，不良率連續6年走高。鄭州銀行還在加大擴張步伐，五年間網點數量翻倍，參控股7家村鎮銀行。

資本充足率低於行業平均，多次發債「補血」時隔七年，鄭州銀行終於有機會登陸A股。

2011年，鄭州銀行啓動上市計劃，表示在2015年前實現上市。但在這一年，鄭州銀行爆出員工非法集資建房事件，加之當時城商行因異地擴張過快而受到監管層嚴格限制規模等因素疊加，監管層和市場投資者對城商行上市態度轉變，城商行IPO的審批事宜再次擱淺，鄭州銀行的上市計劃也隨之折戟。

隨著2015年上市期限將至，鄭州銀行轉戰H股。2015年12月，鄭州銀行在香港上市。但「港漂」不到7個月，鄭州銀行就發佈公告稱，擬申請首次公開發行A股並上市。

鄭州銀行為何急於回歸A股？

「本次募集資金在扣除發行費用後，將全部用於補充本行核心一級資本，提高本行資本充足水平。」鄭州銀行2017年披露的招股書表示。

據鄭州銀行年報顯示，鄭州銀行在2015年、2016年、2017年的資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率均低於銀監會公佈的行業平均水平。

2017年上半年鄭州銀行的一級資本充足率由2016年末的8.80%降低至8.61%，與監管紅線只差0.11個百分點。

另一方面，香港上市並未從根本上緩解鄭州銀行的資金壓力。

「對很多城商行來說，發行H股只能緩解一時之急，並不能形成持續的融資能力。」北京大學經濟學院金融系教授呂隨啓此前接受記者採訪時表示，港股市場對城商行的認可度並不高。招商證券銀行業分析師羅毅曾表示，港股價格比A股便宜30%到50%，另外A股整體市場交易活躍度要遠遠高於港股。在謀求回歸A股的同時，鄭州銀行已尋找多種渠道「補血」。

鄭州銀行2017年年報顯示，2017年成功發行11.91億美元境外優先股，並成功發行二級資本債人民幣20億元，綠色金融債人民幣30億元。

另據中國債券信息網披露的《鄭州銀行股份有限公司2018年第一季度信息披露報告》顯示，截至2018年3月末，鄭州銀行二級資本債餘額為70億元。

投資7家村鎮銀行，五年間網點增一倍資本承壓背後，鄭州銀行近年來不斷謀求擴張。

據鄭州銀行官網，截至2017年12月31日，鄭州銀行發起成立了河南九鼎金融租賃股份有限公司，中牟、新密、鄢陵、扶溝、確山、浚縣、新鄭7家村鎮銀行。

據鄭州銀行2017年披露的招股書，截至2017年6月末，鄭州銀行控股子公司包括河南九鼎金融租賃股份有限公司、新密鄭銀村鎮銀行股份有限公司、扶溝鄭銀村鎮銀行股份有限公司，分別持股51%、51.50%、50.20%，三家公司註冊資本分別為10億元、1億元、6000萬元。

招股書還顯示，鄭州銀行參股公司有5家，參股了中牟鄭銀村鎮銀行、鄢陵鄭銀村鎮銀行、新鄭鄭銀村鎮銀行、城市商業銀行資金清算中心、中國銀聯股份有限公司。

2017年，鄭州銀行繼續擴張，這也增加了資本補充壓力。

據鄭州銀行2017年年報，截至2017年末，鄭州銀行控股的九鼎金融租賃公司註冊資本金人民幣20億元，該行持股51%。

2017年，鄭州銀行還增資新密鄭銀村鎮銀行，新設兩家村鎮銀行。

公開信息顯示，新密鄭銀村鎮銀行成立于2011年，註冊資本1億元，鄭州銀行作為發起人出資2000萬元，持股比例為20%。截至2017年底，新密鄭銀村鎮銀行註冊資本金人民幣1.25億元，鄭州銀行持股51.2%。

2017年，鄭州銀行發起設立浚縣鄭銀村鎮銀行股份有限公司，註冊資本金5000萬元，鄭州銀行持股51%。同樣在11月，鄭州銀行發起設立的確山鄭銀村鎮銀行開業運營，註冊資本金5000萬元，鄭州銀行持股51%。

在物理網點布局上，鄭州銀行也保持了擴張的姿態。

2013年年報顯示，鄭州銀行共有分支行78個(含總行營業部），其中分行3個，支行75個(含總行營業部）。而截至2017年12月底，鄭州銀行在河南全省範圍內開設了153家支行及1家專營機構。五年間，鄭州銀行物理網點數量增加了約一倍。

「從城商行角度看，一家銀行參股7家村鎮銀行算是比較多，加上控股金融租賃公司，這些都需要動用銀行的資本金，會使得銀行資本承壓。」中央財經大學教授郭田勇表示，近年隨著鄭州地區的快速發展，鄭州銀行各方面需要運用資金，對資本也較為渴求。

不良率連續六年走高，撥備覆蓋率連續下降在高速擴張的同時，鄭州銀行業績近年也保持了較快增長。

據中國債券信息網上的《鄭州銀行股份有限公司2017年二級資本債發行公告》(下稱公告)顯示，2014年至2016年，鄭州銀行總資產復合增長率為33.88%、三年營業收入年均復合增長率為35.71%、淨利潤年均復合增長率為33.58%。

不過，2017年鄭州銀行的資產規模、營收、淨利潤增速均明顯放緩。

截至2017年末，鄭州銀行資產總額4358.28億元，同比增19.03%，較2016年37.84%的增速放緩一半。營收和淨利潤增速均降到個位數，2017年增速分別為2.32%、7.14%，而2016年營收和淨利潤增速分別為26.97%、20.53%。

在鄭州銀行資產規模、營收、淨利潤等指標擴張的同時，該行不良率走高、撥備覆蓋率走低。

鄭州銀行年報顯示，2012年至2017年不良貸率分別為0.47%、0.53%、0.75%、1.10%、1.31%、1.50%，連續六年走高。

「2017年末，公司貸款不良率上升至1.72%，主要受經濟持續下行影響，公司貸款不良率上升較快，企業經營普遍存在產能嚴重過剩、去庫存壓力較大、銷售量價齊跌等負面因素，導致企業經營持續困難。」鄭州銀行2017年年報表示，鄭州銀行公司貸款的不良貸款主要集中在製造業、住宿和餐飲業、農林牧漁業。

隨著不良率的上升，鄭州銀行撥備覆蓋率也在下降。撥備覆蓋率是指各類貸款損失準備占不良貸款的比例2012年至2017年，鄭州銀行撥備覆蓋率分別為425.28%、425.54%、301.66%、258.55%、237.38%、207.75%。銀監會數據顯示，2017年第四季度全國城商行撥備覆蓋率為214.48%，鄭州銀行撥備覆蓋率低於行業水平。

「我行2014年撥備覆蓋率較高的主要原因是當年不良資產較少，為實現逆經濟周期調節，我行充分計提了撥備。隨著近兩年我行不良資產逐漸暴露，撥備覆蓋率逐漸下行。」鄭州銀行曾在公告中解釋2014年至2016年撥備覆蓋率下降的原因。

16家銀行排隊衝刺A股IPO 根據新京報記者統計，截至目前A股有16家銀行在排隊狀態。此外據媒體報道，4月東莞銀行股東大會審議通過A股上市、授權及聘請輔導機構等3份IPO相關議案。也是在近期，甘肅銀行和華泰聯合證券簽訂了A股上市輔導協議。

據媒體報道，已在香港上市的郵儲銀行、浙商銀行、重慶銀行、錦州銀行、青島銀行、重慶農商行等均提出擬回歸A股。

「一方面，回歸A股有助于提升銀行的品牌；另一方面，對銀行來說，港股的IPO功能較低，這是因為香港的普通投資者對內地的銀行股尤其是中小銀行並不認可，香港上市募資規模比較小，而A股對銀行股的認可度比較高，募集金額也比較大。」中央財經大學教授郭田勇表示，預計未來會有一批中小銀行陸續登陸A股。

新京報記者 侯潤芳 實習生 楊婷

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