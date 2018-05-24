空氣中瀰漫着恐慌的味道！義大利公債繼續崩

作為歐元區第三大經濟體，義大利的政治動盪近來不斷衝擊市場。隨著義大利朝首個民粹主義政府邁進，該公債市繼續承壓。5 月 14 日迄今，義大利 10 年期公債殖利率連漲 8 個交易日，累漲近 0.5%。

5 月 23 日周三，隨著義大利總統馬塔雷拉對組閣兩黨提出的總理人選——法學教授 Conte 亮出綠燈，義大利 2 年期公債殖利率升至 0.306%，為 2015 年 7 月以來最高，日內升 10 個基點。此前，義大利 10 年期公債殖利率再創 14 個月新高，報 2.428%，日內漲 10 個基點；

此外，義大利 5 年期信用違約互換（CDS）升至 152 個基點，觸及近 12 個月以來最高；義大利 / 德國 10 年期公債殖利率差則升至 192 個基點，為 2017 年 6 月以來新高。

在義大利組閣兩黨——「反建制」派民粹主義政黨五星運動和極右翼聯盟黨——上周達成協議後，兩黨黨首遂於本周一向義大利總統馬塔雷拉推薦幾無政治經驗的 Conte 擔任總理，並尋求讓持歐元懷疑論的經濟學家 Paolo Savona 擔任經濟部長。

馬塔雷拉並未當即決定是否同意總理人選。前雷曼兄弟交易員、現彭博宏觀策略師 Mark Cudmore 當時認為，就市場而言，總統並沒有什麼好的選擇。

若他阻止聯合政府，國家將陷入困境，還會在新的選舉到來前激發民眾的不滿情緒；

但若他批准聯合政府組閣，政府在財政方面不負責任的提議則更令人擔憂。

英國《金融時報》稱，市場早對義大利銀行的不良貸款感到憂慮，而組閣兩黨也已表示，將廢除允許銀行在未經司法批準的情況下強行收回義大利公民債務的法律。

此外，五星運動黨和聯盟黨在政府工作計劃中寫明，希望發行短期公債，以償還政府拖欠企業的款項。彭博社指出，在投資者眼中，義大利兩黨提出發行名為 mini-BoT 的短期公債無異於發行與歐元平行的貨幣，此舉將進一步削弱該國的財政可持續性。

債務問題一直是義大利的「心腹大患」。目前義大利負債總額占 GDP 的 132%，為歐盟之首。

聯盟黨認為 mini-BoT 不會加重義大利的債務負擔，但《金融時報》認為，如果 mini-BoT 大規模發行，來自歐洲共同市場官員的政治壓力終將迫使義大利或德國退出歐元區。