斷臂求生 德銀或考慮裁員10% 總數達1萬人

為了走出經營困境，德國金融業巨頭德意志銀行走到了大裁員的邊緣。

華爾街日報報導援引知情者消息稱，德銀的高層最近幾周考慮制定將裁員總數達到 1 萬人的計劃，裁員可能持續到明年。這意味著，裁員人數將約為員工總數的 10%。

這不是德銀第一次傳出裁員消息，本月 9 日彭博社消息稱，德銀擬在美國裁員 20%，引起轟動。雖然不久德銀否認這一消息，但在上月公布財報後，德銀已經宣布今年將大幅裁員。

上月德銀公布的一季報顯示，受匯率波動及投行部門營收下降影響，德銀當季凈營收 69.8 億歐元，市場預期 72.7 億歐元。當季股票業務營收年增率下降 21%；投行業務營收年增率下降 13%；環球交易銀行營收年增率下降 12%；私人及商業銀行業務營收年增率下降 2%；資產管理規模出現 80 億歐元凈流出。

財報發布後，德銀宣布，將縮減投行業務，以便減少成本，將業務重點放在歐洲，並重新評估其全球股票業務。

德銀新任 CEO Christian Sewing 當時說，「裁員很痛苦，但遺憾的是，為了確保德銀的長期競爭力，這是不可避免的一步。」

在金融危機時做空而聞名的大空頭、Noruberger Berman Group 投資經理 Steve Eisman 預計，德銀可能不得不在明年進行融資。鑒於德銀此前宣布的業務調整，Eisman 也認為，這可能導致德銀「大幅裁員」。

華爾街日報上述報導還提到了德銀外部投資者和公司高管有意見衝突，稱德銀高層就人事和預算問題產生矛盾。報導稱，本周四的年度股東大會上，德銀的監督委員會和高層管理者將直面投資者，將面對投資者提出的拆分德銀計劃，以及上月 CEO 辭職和新任 CEO 必須做出哪些艱難抉擇改善業績的問題。

傳出裁員 1 萬人消息當天，5 月 23 日本周三，德銀美股低開 1.6%，此後跌幅擴大，截至發文跌超 1.8%。今年以來德銀股價已經縮水約三分之一，創 2016 年末以來新低。