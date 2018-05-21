前雷曼交易員：義大利令歐債危機處於爆發邊緣

上周，義大利民粹主義政黨五星運動和極右翼政黨聯盟黨終於就最終政府協議達成一致。儘管協議中並未提及減計歐洲央行所持義大利債務和義大利退出歐元區的問題，義大利仍舊遭遇股債匯三殺。

5 月 21 日周一，10 年期義大利公債殖利率更是升至 2.28%，為 2017 年 7 月最高水位，與德債利差擴至 173 個基點。

此前一天，前雷曼兄弟交易員、現彭博宏觀策略師 Mark Cudmore 在最新研報中警告稱，一場由義大利主導的歐債危機正瀕臨爆發邊緣。

據路透社此前的報導，一位義大利經濟事務負責人表示，兩黨的政府工作計劃包括髮行短期公債，以償還政府拖欠企業的款項。其他政府計劃還包括大幅減稅以及提高福利支出等激進措施，這些措施向歐盟的支出制度發起直接挑戰。

Cudmore 認為，考慮到目前義大利負債總額占 GDP 的 132%，為歐盟之首，兩黨提出的經濟政策並沒有試圖保證債務的可持續性，反而是向市場發出了信號：義大利無意償還債務。

兩黨的財政承諾將使 BTP 債券殖利率越走越高，進而增加融資成本，義大利跟歐盟預算獻金要求越離越遠，國家經濟情況或將迅速惡化。

Cudmore 指出，由此一來，歐盟便陷入了進退兩難的境地：要麼以犧牲其他成員國為代價拯救義大利，要麼將義大利踢出歐元區。但經過分析，歐盟似乎只剩下一條路可走。

選項一「治標不治本」，這種方法顯然不可持續。義大利是歐盟第三大經濟體，比起當年深陷債務危機的希臘，義大利的經濟規模大了十倍。

另外，義大利的問題還不僅僅是主權債務。義大利銀行不良貸款數量為歐元區之最，占比達到總量的四分之一。兩黨財政計劃中的部分條款令銀行更難回收抵押品，不良貸款進一步惡化。

因此，Cudmore 稱，即使兩黨在協議中沒有明確表示要退出歐元區，但「義大利退歐」或也將不可避免地成為現實。