耶魯校友公開信警告美財長班森特：勿助川普推動美國走向威權統治

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-27 19:23

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一群來自耶魯大學的校友近日聯名發出公開信，呼籲美國財政部長史考特 · 班森特（Scott Bessent）重新審視自己在「協助川普政府轉向威權統治」中的角色。信中直指，班森特應認真思考是否願意成為美國朝向「法西斯主義」轉變的推手。

根據《CNBC》報導，目前已有超過 140 名 1984 屆耶魯校友簽署此信，對川普政府多項違憲行為表達強烈擔憂。信中指出，美國總統川普及其團隊正透過各種手段削弱民主制度，挑戰三權分立原則，危及美國憲政基礎。

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信中列舉多起川普政府涉嫌濫權的案例，包括打壓媒體與大學、侵害移民權益，以及違反憲法規定的非法拘禁行為。公開信強調，這些措施無視美國憲法賦予公民的基本權利，令人極度憂慮。

對於校友們的呼籲，班森特透過聲明回應表示，這些批評來自「鍵盤後的批評者」，而他本人選擇真正投身政治行動。他強調，能在川普政府中服務美國人民，是自己一生的榮耀。

發起這封信的耶魯校友 Catherine Teegarden 表示，希望透過集體聲音，促使班森特意識到自身行為的重要性。她指出，雖然有些人擔心簽署會遭報復，但捍衛民主與理性是更重要的選擇。

其他簽署者如 David Kallick 亦強調，川普政府的行徑具有濃厚的專制色彩，對憲法保障構成威脅。他警告，如果缺乏反對聲音，美國恐將進一步滑入專制統治的深淵。