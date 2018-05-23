高盛：亞馬遜可大舉拓展金融服務 但開銀行可能性低

CNBC 報導，高盛分析在週二 (22 日) 的報告中指出，電商巨擘亞馬遜因為有著客戶的大量購物數據，以及擁有超過 1 億的 Prime 會員，使該公司金融服務領域有著獨特地位，有巨大的發展潛力，但在短時間內，不太可能建立「獨立」的銀行業務。

高盛指出，亞馬遜 (AMZN-US) 有著龐大的客戶群，而消費者表示他們願意向該科技公司購買金融產品。但亞馬遜不太可能開展獨立的銀行服務，因為面臨的監管程度和信用風險都將增加。

高盛在報告中寫道：「儘管亞馬遜有機會大幅擴展金融服務業務，但我們認為該行業的高度監管性質，以及不願意在其資產負債表上承擔信用風險，將會減緩亞馬遜建立獨立銀行業務的願景。」

取而代之，分析師認為，亞馬遜將繼續專注於透過銀行合作夥伴提供「互補」的服務，合作的目的在於將銷量和流量導致電子商務網站。

舉例來說，亞馬遜與美銀合作開展商業貸款計劃，此外，據報導，亞馬遜正與摩根大通和 Capital One 合作開發一種類似支票帳戶的產品。

亞馬遜目前提供了多種不同的金融產品，Amazon Pay 是一種類似 Paypal 的服務，允許消費者直接透過他們的亞馬遜帳戶賬戶進行購物，購物流程將更迅速，消費者不用一再輸入相同的資訊，而賣家則是可以透過 Amazon Pay 收取貨款。

Amazon Pay 示意圖 (圖: Amazon Pay Youtube)

亞馬遜貸款是專門為亞馬遜賣家提供的線上借貸計劃，該公司還推出了 Amazon Cash，該服務可讓客戶將禮物卡中的錢移轉到亞馬遜帳戶，以及一些聯名信用卡中。