NYSE新執行長上任：與Nasdaq搶上市IPO商機

紐約證券交易所 NYSE 母公司 Intercontinental Exchange (ICE-US) 週二 (22 日) 指認新任總裁 Stacey Cunningham，將於週五 (25 日) 上任。

Cunningham 表示，目前上看 6 月上市排程雖然忙碌，但 NYSE 會大力與納斯達克 Nasdaq 競爭，爭取多間企業上市。週二接受《CNBC》採訪時表示，監管和私募股權資本兩項事宜使許多中小企業遠離了公開市場，也是交易所業務面臨的挑戰之一。

據 Renaissance Capital 的數據顯示，截至週二，今年已有 77 家首次公開發行股票上市 IPO 企業，比去年同期上漲 8.5%。公司上市募集資金 227 億美元，增長 35%。

同時，也有資料顯示 2017 年共有 108 家企業在美國上市 (總 IPO 量為 160)，雖然平均首日股價回報率為 15%，但有超過 80% 的 IPO 案件每股純益 (EPS) 都為虧損，這一紀錄也是自 1999 / 2000 年網路泡沫爆發以來最多的一次。

去年 NYSE 取得一些著名的上市資產，包括 Snap (SNAP-US) 和 Blue Apron (APRN-US)，雖然這兩家股價如今大幅下跌，有破產的風險。但 Spotify 也在今年早些時候於 NYSE 上市，儘管使用了一種稍微不同的直接上市手法。

對於上市的企業篩選，Cunningham 提道雖然大型企業優，但也不能忽略中小型企業。同時，她也不打算做出任何重大改變。