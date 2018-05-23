7月起汽車整車進口關稅下降 對高端車影響最大

汽車關稅調降的靴子終於落地。國務院關稅稅則委員會22日發布公告，自2018年7月1日起，降低汽車整車及零部件進口關稅。將汽車整車稅率為25%的135個稅號和稅率為20%的4個稅號的稅率降至15%，將汽車零部件稅率分别為8%、10%、15%、20%、25%的共79個稅號的稅率降至6%。

汽車行業資深專家、中國汽車流通協會常務理事賈新光錶示，這次的關稅降幅在之前的預料之中，幅度是比較大的，可以說是在汽車關稅方面邁出一大步。對於高端進口車市場影響將會是比較明顯的，而且這一效應在之前就已經有所顯現，現在的高端進口市場很多車型已經降了1萬至2萬元不等。

中國汽車流通協會有形市場分會常務副理事長蘇晖錶示，此次關稅的下降，影響最大的是豪華車市場，因為豪華車本身價值就很高，如果下降10%，在價格成本上影響就會很大。對中端車和經濟型轎車影響相對較小。同時，此次政策調整的一個焦點實際上是零部件的稅率下降。因為零部件稅率的降低是分類分等，這個對進口車零部件價格的影響比較大。因為進口高端車型的後期維修保養費用、零整比等一直居高不下，這次稅率下調對於高端進口車的維修服務價格將帶來比較大的影響和改變。

業内專家錶示，此次汽車關稅下調有助於增加市場競爭，有助於汽車消費升級。汽車關稅下調將會帶動進店客流增加，促進銷售，汽車關稅下調將會是今年豪華車市場走強的最有力支撐。

近來中國汽車市場方面的開放程度不斷加深，包括製造業增值稅降低、放開合資車企股比，以及此次的關稅大幅下調等都在為消費者不斷帶來利好，而且這種政策疊加效應也在不斷擴大。隨著進口汽車關稅下調，豪華品牌車型的價格也會進一步走低，這也會讓市場競爭變得更加激烈。而隨著進口關稅的下調，國外豪華車企的部分車型國産化進程有可能會延遲。中國汽車生産和消費市場將開啓新競合時代。

來源： 經濟參考報

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