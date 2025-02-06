評論：科技圈非懼怕DeepSeek的技術 而是撕掉AI神秘面紗

鉅亨網新聞中心 2025-02-06 16:50

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中國生成式人工智慧（AI）模型 DeepSeek-R1 在全球引起軒然大波，但它真正最大的影響不在 AI 的技術層面，而是在 AI 的經濟層面，也成為科技圈最恐懼的事情。

DeepSeek-R1 可以免費使用，而且是開源的，這種低成本與開放性的強強聯合將有助於 AI 技術普及，讓美國以外的國家開發者能夠入局。當美國企業在為試圖進入該領域的競爭對手設置盡可能多的障礙時，中國卻反其道而行開放這項技術，成為一種諷刺。

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特斯拉創辦人馬斯克曾預測，到了 2025 年底，AI 將「比任何人類都聰明」。此類說法與其說是基於科技的可能性，不如說是出於政治和經濟的需求。

英國媒體評論，雖然 AI 技術提供了極為重要的工具，在解決數學難題、識別疾病類型等特定領域能夠超越人類，但其商業模式仍依賴炒作，正是這種炒作推動了數以十億美元計的投資，也贏得了政治影響力。

這也是一種推進 AI 發展的方式，即相比於依靠重大科技突破，會更多地採用「上規模」的「大力出奇蹟」策略：建立更大的模型，使用更大的數據集，部署更大的算力。