關稅衝擊汽車產業 美國汽車價格可能上漲3000美元

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-03 17:20

‌



美國總統川普對加拿大和墨西哥進口商品加徵 25% 的關稅，此舉將嚴重威脅北美汽車製造商的生產，並可能導致汽車價格創下新高。這項關稅政策是川普針對美墨邊境移民和毒品流動以及巨額貿易逆差的回應。

除非出現意外，關稅將於美東周二 (3 日) 凌晨 12:01 生效，這意味著製造商只有不到 48 小時的時間來考慮應對措施。

‌



汽車產業面臨停擺危機

加拿大汽車零件製造商協會會長 Flavio Volpe 表示，25% 的關稅將使汽車產業在一周內停擺，因為沒有任何企業能在這一稅率下獲利。關稅將立即影響美國每年銷售的 1600 萬輛汽車中近四分之一的進口車，以及相關零件。

據汽車顧問公司 AlixPartners 的研究顯示，2024 年的進口市場總額達 2250 億美元，而關稅將使產業成本增加 600 億美元，這些成本很可能會轉嫁到消費者身上。

墨西哥汽車製造商協會 (AMDA) 會長 Guillermo Rosales 表示，墨西哥的汽車製造商已提前進口更多零件和汽車來應對，這可能會在最初幾周減輕衝擊。然而，後續情況尚不明朗，一切取決於川普政府的政策走向。

墨西哥汽車協會在一份聯合聲明中指出，這項命令削弱了北美最整合的產業，並危及整個北美的競爭力。

汽車零件多次跨界運輸

汽車零件在生產過程中可能會多次跨越美墨邊境，這導致關稅成本不斷累加，對依賴三國材料的產業造成重大影響。

Wolfe Research 的分析師表示，新車平均價格可能會上漲約 3000 美元，這將使原本已接近歷史高位的汽車價格更難以負擔。零件供應商 Continental AG 的北美業務執行長 Aruna Anand 表示，這將產生巨大影響，問題是誰將承擔價格上漲的成本，以及是否能將成本轉嫁給最終消費者。

汽車製造中心面臨失業潮

川普的新關稅政策打破了美國、加拿大和墨西哥之間的自由貿易協定，而該協定將在明年進行審查。安大略省省長 Doug Ford 警告說，僅在加拿大人口最多的省份，就可能失去超過 50 萬個工作職位，其中許多是在汽車產業。

安大略省溫莎市和底特律等汽車製造中心以及墨西哥多個州，都將立即感受到關稅帶來的影響。代表福特汽車在溫莎發動機工廠工人的當地工會主席 John D’Agnolo 表示，如果失去這類業務，溫莎可能會成為一座鬼城。

長期影響不明

產業專家表示，要在美國供應鏈中找到汽車的每一個零件是很困難的。川普在競選時承諾，他的保護主義政策將把製造業工作帶回美國，增加收入並降低該國的貿易逆差。分析師警告說，可能需要數年時間才能轉移生產並創造新的就業機會。

通用汽車 (GM) 表示，除非公司確信從長遠來看是有意義的，否則不會轉移生產。通用汽車執行長 Mary Barra 表示，他們正在整個供應鏈、物流網絡和組裝廠中工作，以減輕近期影響，但不會在沒有明確性的情況下花費大量資金。通用汽車已在加拿大和墨西哥減少庫存，並加快車輛運輸以應對關稅。