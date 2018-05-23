祖克柏出席歐洲議會聽證 為何市場整體反饋是「失望」？

在 4 月結束了被美國參議院和眾議院輪番拷問了 10 個小時後，全球社交媒體巨頭 Facebook 的聯合創始人兼 CEO 祖克柏周二赴布魯塞爾參加歐洲議會聽證，這也是他在 3 月中旬爆出劍橋分析公司「數據泄露門」以來，第三次出現在歐美立法議員面前。

與美國聽證會的程序不同，祖克柏原定參加的是閉門問答會，但迫於外界壓力，周一臨時宣布改成了網路直播。本次歐洲議會的聽證總時長大概是 100 分鐘，祖克柏宣讀事先準備好的聲明就占去半小時。十幾位議員們輪流提出問題，由祖克柏統一回答，而非美國版一問一答的形式。

這令實時報導聽證會的英國《衛報》大為不滿，暗示歐洲立法者對祖克柏似乎過於寬容。首先是所有議員提問完，距離原定的結束時間只剩下 7 分鐘；而統一作答的形式，又令祖克柏得以單純複述此前聲明中的內容，例如 Facebook 在「泄露門」之後的補救措施就說了兩遍。

祖克柏再次強調需要「正確的」監管 歐洲聽證或令人失望

由於祖克柏的美國國會聽證有語焉不詳的地方，觀察人士本寄希望於歐洲聽證會能有嚴厲的審問或更詳細的闡釋。德國社民黨籍歐洲議會議員布爾曼（Udo Bullmann）曾對財經媒體 CNBC 表示，在回答了美國國會很多個「我不知道」後已經過了六周，祖克柏應該對相同問題有了答案。

他表示，本次歐洲議會聽證的焦點話題是：為何 2015 年得知劍橋分析公司的不正當實踐後，Facebook 沒有及時警告用戶，以及公司已經改變了哪些商業模式和技術實踐，來符合歐洲周五即將生效、對隱私保護要求更嚴格的數據保護新規 GDPR（即《一般數據保護條例》）。

不過，也許祖克柏的表現有些令人失望。他參加歐洲議會聽證會的做法和態度，與參加美國國會聽證沒有太大不同。他在事先準備好的講話稿中再次道歉，措辭與參加美方聽證會時一樣。他同時還強調了 Facebook 在歐洲主要城市的投資和帶動的就業增長，並重申應被「正確」的監管。

祖克柏強調對歐洲的投資貢獻，納稅、壟斷等回復與美國聽證趨同

祖克柏表示，Facebook 決定將對可以接觸大量用戶數據的 App 調查回溯到 2014 年，已對外部 App 獲得或接觸用戶數據的範圍作了更嚴格限制，暫停了 200 個被疑濫用數據的 App 活動。

他強調了 Facebook 在歐洲的大力投資。公司的歐洲總部位於愛爾蘭，除美國外全球最大的工程師團隊在倫敦，人工智慧實驗室在巴黎，數據中心在瑞典和愛爾蘭，2020 年還將在丹麥增設一個數據中心。他承諾，到 2018 年底，公司將在歐洲 12 個城市增加僱傭至 1 萬人，目前為 7000 人。公司還將繼續投資，到 2020 年前為 100 萬人和小企業提供數字化技能培訓。

他認為，Facebook 在每一個有營運分支的國家都積極納稅，面臨的市場競爭環境非常激烈，即 Facebook 不是壟斷組織，「平均每個人有 8 種工具用來溝通」。全球有 7000 萬家小企業利用 Facebook 做營銷活動或接觸客戶，其中包括歐洲的 1800 萬小企業，超過半數表示已經擴大僱傭。

他表示，確立一個「正確的」監管更重要。要確保有一個監管框架足以保護隱私和數據安全，又要有靈活性，不會阻止 AI 等新技術開發，也不要阻止像他一樣的人在宿舍創造出下一個好產品。他還煽情地表示，在柏林、巴黎、倫敦和布魯塞爾恐襲後，上萬人使用 FB 的 Safety Check 功能向家人報平安，抵達歐洲的難民用 FB 與老家的愛人保持聯繫，並組建當地的移民社群。

分析：歐洲議會聽證更像宣傳周五生效的 GDPR

然而英國《衛報》指出，祖克柏沒有提及的是，平均每個人用 8 種工具進行溝通，其中的 4 種由 Facebook 研發或收購，而且都是新銳的溝通工具。對於一再被問及的 Facebook 是否承諾將 2014 年收購的社交資訊平台 WhatsApp 和 FB 主應用數據相互分開，祖克柏又巧妙地避開了回答。

提倡調查 FB 隱私實踐的美國機構：電子化隱私資訊中心執行主任 Marc Rotenberg 對《華盛頓郵報》稱，歐洲議會可能更想藉助本次聽證會，為即將生效的 GDPR 造勢；他們想要發送一個清晰信號，即執行新的數據保護法律是歐盟的頂級優先事項。

從本次聽證會的設計流程來看，似乎也不是為了「拷問」祖克柏。他表示，預計從第一天（5 月 25 日）開始，Facebook 就會遵守歐洲通用數據保護法規（GDPR）。而對今日聽證不能回答的問題，還是會「繼續用書面回復來跟進」，未來公司還會派人到歐洲參加「全面的聽證會」。

《華爾街日報》提到，祖克柏本次赴歐也不是專程為了參加聽證會。周三他將在巴黎參加法國政府組織的科技高管午餐會，Uber、微軟等公司的高管都會到場，焦點話題是用科技來推動共同價值觀。周四祖克柏將在一個科技會議致辭，還將私下會見法國總統馬克宏，不過話題未知。

Facebook 周二收跌 0.37%，報 183.80 美元，非常接近 3 月中旬爆出「數據泄露門」前一天的 185 美元年內高位。歐洲聽證會開始後，FB 一度跌幅擴大，但隨即反彈至昨日的平盤位附近。