臉書宣布有史以來最大改組 成立區塊鏈實驗團隊

外媒週二 (8 日) 報導，為了處理大眾對隱私的疑慮，臉書 (Facebook) (FB-US) 在本週發布其 15 年來最大規模的高層改組，也包含組織區塊鏈團隊。

臉書稍後也證實了這項改組消息。

區塊鏈實驗團隊將由 David Marcus 領軍，他在 2014 年自 PayPal 跳槽加入臉書，是負責臉書通訊團隊 (Messenger) 的主管。Marcus 是加密貨幣交易平台 Coinbase 的董事會成員，而 Coinbase 使用的基本技術就是區塊鏈。

Marcus 也在推特上證實了這項消息。

臉書將分作三大部門：

1. 家庭 app 部門——包含臉書、 Instagram、WhatsApp 和 Messenger。

2. 新平台部門——區塊鏈技術團隊、增強和虛擬實境、企業技術和 AI。

3. 中央產品服務部門——涵蓋廣告、數據分析和安全等的共享資源。

改組之前，臉書面臨劍橋分析公司違規收集臉書用戶個資的醜聞案，且遭各方批評平台上充斥「假新聞」，且有證據證實臉書平台遭俄方濫用以干擾總統大選。同時，臉書也欲透過更新更年輕的平台 (如 WhatsApp 和 Instagram) 來提升更多廣告營收。

WhatsApp 共同創辦人 Jan Koum 上個月宣布離開臉書公司，本週臉書改組後，多數的臉書 app 也將有新主管出線，除了 Instagram 將持續由原本的執行長 Kevin Systrom 運作。

另外，臉書同日也宣布，Cranemere 執行長 Jeff Zients 將加入臉書董事會，他將與另一位近日加入董事會的 Kenneth Chenault 一起參與審計委員會。知名創投家 Marc Andreessen 也將在該委員會中，但不再留在薪酬和管理委員會。