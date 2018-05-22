市場追捧A股獨角獸 藥明康德上市後已連續11個漲停

近期 A 股「獨角獸」接連 IPO，最早上市的藥明康德 (603259-CN) 22 日早盤持續漲停，報人民幣 80.66 元，是上市後連續第 11 個漲停板。市場也關注接下來富士康、寧德時代募資狀況。

藥明康德有「醫藥界華為」之稱，成立於 2000 年，是中國領先的 CRO(醫藥研發合同外包服務機構)，主要客戶覆蓋輝瑞、強生、諾華、羅氏、默沙東等跨國藥企。公司在 2015 年 12 月由紐約交易所退市，以 IPO 形式回歸 A 股，也是 A 股首個「獨角獸」上市公司。

富士康為下一個上市的獨角獸企業。據《中國證券報》報導，本週 IPO 的富士康，依計畫今 (22 日) 會確定發行價，週四 (24 日) 接受網上網下申購，下週一 (28 日) 公布中籤號。

從目前情形來看，富士康擬發行約 19.7 億股，佔發行後總股本的 10%。市場預估，如果以 18 元的發行價，富士康上市時的市值為約 3550 億元，上市後首個漲停 (44%) 市值就能輕鬆突破人民幣 5000 億元。

寧德時代在 IPO 獲批之後，今天也披露招股意向書，本次擬發行不超過 2.17 億股，佔發行後總股本比例不低於 10.00%，募資約人民幣 53.52 億元，下週三 (30 日) 申購。

據《券商中國》報導，以新股上市首日 44% 的漲幅計算，寧德時代若能達成，就會輕鬆成為創業板第 2 大市值股票；如果收獲 7 個漲停，市值就將高達人民幣 1388 億元，超過溫氏股份，成為創業板新一哥。