中國科技獨角獸爭相IPO 但前途恐一片坎坷

近期眾多中國科技初創公司準備 IPO，不過如果看看過去一年的例子，前景恐怕不妙。

據《彭博》報導，包括手機製造商小米及網約車巨頭滴滴出行在內，當前至少 23 家中國科技新創企業，準備在亞洲及美國首度公開上市 (IPO)。然而，過去 1 年這麼做的企業，目前未見到好的結果。

統計顯示，過去 1 年 IPO 的 21 家科技公司中，有 3 分之 2 股價已經跌破發行價，截至上周五的平均跌幅約為 20%。網路融資平台趣店和拍拍貸跌幅最慘，分別下挫 55% 及 48%，搜索引擎搜狗下跌幅度也達 27%。

過去 1 年 IPO 個股，許多公司股價大跌（圖表取自彭博）

非公開市場估值的瘋狂飆升，使中國冒出超過 164 家科技「獨角獸」，估值超過 10 億美元。但現在如果他們到公開市場上，不見得能獲得相應的認同。特別是，在眾多 IPO 之下，將抽走大規模資金，以至投資人擔心香港市場現金不足。

另一個不利的因素，在於科技龍頭騰訊及阿里巴巴集團的表現。近期這些股票自高點滑落，投資人很難對新上市科技股抱持高度期待。

想股價好需基本面支撐

大華繼顯駐上海分析師 Julia Pan 指出，這些新創企業已經接近 IPO 的最終階段，一些公司盡可能在抬高估值，但一旦業務不能提供支撐，就會像去年上市的個股，股價向下跌落。

部分公司有著強有力的母公司做保護，如騰訊的閱文集團及百度的愛奇藝，但這終究是少數，許多公司上市後面對更多的質疑，卻無有力的回應，終導致股價的大跌。

看空機構渾水創辦人 Carson Block 就鎖定中國互聯網金融 (China Internet national Financial Services Inc.)，認為這家公司的貸款業務幾乎沒有真實的，唯一放貸款的人是董事長。雖然公司否認指控，但股價仍從 11 月高點下跌近 50%。類似的情況，趣店及拍拍貸，都面臨著違反法令或政府政策的疑慮。

麥格理台北分析師 Dexter Hsu 表示，監管的不確定性，是這個行業一個巨大的問題，特別容易發生在中等規模的公司，因此，未來可能會看到許多的合併。

整個行業的高成長在褪色

當前最受矚目、已準備 IPO 的公司可能是小米，其估值一度到達 1000 億美元，但目前預計為 600-700 億美元。

另一個據傳已申請上市的是直播應用映客，但尚未獲得許可，他們尋求 3 億美元的 IPO，但短視頻直播如今競爭激烈，使他們的前景籠罩陰影。

瑞銀集團分析師 Jerry Liu 認為，整個市場的高成長正在逐漸褪色，企業必須更專注於取得市占，並改善產品的獲利能力。