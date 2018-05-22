【異動股】食品飲料板塊急速拉升 湖南鹽業(600929-CN)再度漲停

臨近午盤，食品板塊急速拉升，截止發稿，湖南鹽業(600929-CN)今日再度盤中漲停現報38.02元，中寵股份(002891-CN)漲停報38.08元，安井食品(603345-CN)漲停報38.02元，洽洽食品(002557-CN)漲5.96%報18.12元，天潤乳業(600419-CN)漲5.5%報51.24元，千禾味業(603027-CN)、廣州酒家(603043-CN)、桃李面包(603866-CN)、克明面業(002661-CN)等股均紛紛上漲近5%。

平安證券分析認為，5 月15 日，根據MSCI 公告，234 隻A 股公司將分兩步被納入MSCI新興市場指數，MSCI 首輪納入預計給A 股市場帶來千億規模的增量資金，且帶動境外機構投資者參與比重擡升。參考海外資金較低的資金成本及港股食品飲料公司估值體系，A 股食品飲料白馬估值仍有提升空間，或在MSCI 的催化劑下展開修復行情。

此外，2018 年俄羅斯世界杯將於6 月14 日至7 月15 日舉行，體育熱潮有望帶動啤酒、預調酒等飲料熱銷以及鴨脖、瓜子等休閑食品的消費，市場關註度提升及銷量短期放大或使相關個股迎來主題性機會。

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