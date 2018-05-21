A股又見超級獨角獸 寧德時代拿到IPO批文 但募資規模大減

獨角獸接二連三上市。繼富士康之後，曾創下「24 天閃電過會」紀錄的寧德時代也拿到 IPO 批文。不過，寧德時代的募資規模大幅縮水約 6 成，募資規模不超過人民幣 56.5 億元。

寧德時代原本披露內文，要募資人民幣 131 億元，相當於減少 57%，本益比推算降至 14 倍左右。

據《經濟通》報導，做為全球動力電池的龍頭企業，寧德時代最近 3 年營業收入和淨利潤都保持著高速增長。2016 年、2017 年營收的增速分別為 34.4%、160.9%，淨利潤的增速分別 31.44%、224.6%。按照寧德時代去年人民幣 40 億元的淨利潤，結合動力電池行業平均 30 多倍本益比計算，寧德時代市值將能達到人民幣 1200 億元以上。

在全球動力電池的銷售排行上，寧德時代穩居霸主，勝過松下、三星及 LG，在中國大陸市場的市占高達 27%。近期日產汽車 (Nissan Motor Co.) 、 Daimler AG 及福斯汽車 (Volkswagen AG) ，都與他們簽下電動車電池訂單，說明寧德時代的技術已獲得認可。

寧德時代上市後，創業板的「一哥」之爭成為市場的另一大看點。以當前的募資額計算，寧德時代未上市之前，市值已高達人民幣 544 億元 (以發行 10% 股份計算)。

據《券商中國》報導，以新股上市首日 44% 的漲幅計算，寧德時代若能達成，就會輕鬆成為創業板第 2 大市值股票；如果收獲 7 個漲停，市值就將高達人民幣 1388 億元，超過溫氏股份，成為創業板新一哥”。

而作為新能源行業的龍頭企業，寧德時代的上市有望提升整個行業的熱度。

申萬宏源研報中提到，寧德時代融資上市後擴張速度有望加速，建議緊跟公司產業鏈尋找投資機會。目前在公司供應商體系中份額較高的企業包括璞泰來、廈門鎢業、江蘇國泰、天賜材料、新宙邦、創新股份、長園集團、新綸科技、科達利、先導智能、星雲股份等。重點在璞泰來、星雲股份、天賜材料、新宙邦。此外，在原材價格上漲的壓力下，三元高鎳化是未來發展趨勢，當升科技、杉杉股份有望受益。