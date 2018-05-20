中新社：增加對美油氣進口 有助中國推動能源結構調整

擴大進口成為中國解決「氣荒」問題重要舉措之一。專家表示，增加使用相對清潔的天然氣，減少煤炭消費量，對中國實現能源結構調整有重要意義。同時，增加進口有助於解決民生需求，也能對接美國巨大天然氣出口需求。

當地時間19日，中美兩國在華盛頓就雙邊經貿磋商發表聯合聲明。聲明稱，雙方同意有意義地增加美國農產品和能源出口，美方將派團赴華討論具體事項。

此間專家向中新社記者表示，中美能源合作具有天然優勢，擴大對美原油、天然氣進口有利於中國實現能源進口多元化和能源結構調整。

在國際能源市場，美國是一個新興供應者，有充足的石油和天然氣等能源供應。自次貸危機以來，借助以頁巖油氣資源勘探開發為主調的能源革命，美國已宣布成功實現能源獨立。

與此同時，當前中國經濟正高速發展，需要大量能源支持，但國內能源產量還難以滿足經濟發展需求。尤其中國正強調環境保護、清潔能源和可再生能源運用，伴隨煤炭行業的去產能和技術升級，原油和天然氣需求上升較快。

中國國家統計局數據顯示，2017年，中國原油進口量突破4億噸，原油進口量與國內產量之比持續擴大，由2012年的1.3:1擴大到2.2:1。同期，中國天然氣進口量也持續快速增長，達到946.3億立方米，進口量與國內產量之比由2012年的0.4:1擴大到0.6:1。

中國金融四十人論壇高級研究員哈繼銘表示，當前中國原油、天然氣產量和消費量間差額較大，必須由進口彌補。2017年中國天然氣主要從土庫曼斯坦、澳大利亞、卡塔爾、阿聯酋等國進口，從美國進口額占總進口量較小，仍有較大增長空間。供需的高度對應，為中美能源合作鋪平了道路。

「中美能源合作具有天然優勢。」北京師範大學金融研究中心主任鐘偉分析說，一方面，中國能源需求集中在東南沿海，即西太平洋區域，太平洋航道寬闊順暢；另一方面，中國已有建造大型原油和液化天然氣運輸船的能力，並在東南沿海逐步建設能源接收站。同時，中美之間已有在能源領域展開長期合作的早期收獲，因此中國能源進口的「大蛋糕」也會令美國能源企業長期獲益。

在中國宏觀經濟研究院能源研究所副所長王仲穎看來，增加自美國進口還有利於中國實現能源進口多元化。他表示，中國原油對外依存度持續處於高水平，進口原油中絕大多數通過海運實現，且大部分都來自於中東地區。從安全角度看，進一步豐富進口來源國也是有益的。

此外，隨著中國經濟增長由高速向高質量階段「轉軌」，改善環境質量、調整能源結構需求加大，增加進口還有利於實現能源穩定供給。

值得註意的是，中國為切實改善民生，解決「氣荒」問題，擴大進口成為重要舉措之一。

目前，美國已成為世界上最大的天然氣生產國。據國際能源署(IEA)預計，2020年美國天然氣產量將超過全球總產量的五分之一，2022年有望成為世界最大的天然氣出口國。

王仲穎表示，增加使用相對清潔的天然氣，減少煤炭消費量，對中國實現能源結構調整有重要意義，「但這是一個長期過程，不可能一年兩年就解決」。在未來中國天然氣需求量還將急劇增長的情況下，增加進口有利於解決民生需求，同時對接美國頁巖氣革命帶來的巨大天然氣出口需求，從而實現雙贏。

*本文作者王恩博，來自中國新聞網，

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