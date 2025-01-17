〈能源盤後〉以哈停火緩解供應擔憂 但仍有變數 原油下跌 WTI未能守住80美元關卡

鉅亨網編譯許家華 2025-01-17 06:51

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原油期貨周四 (16 日) 價格收低，以哈停火的消息有助於緩解對全球供應風險的擔憂，儘管報導稱雙方停火協議遭遇障礙而尚未生效。同時，市場也消化了強勁的美國零售銷售數據。

前一日原油價格登上去年 8 月中旬以來最高水準，係因美國原油庫存連續第八天下降，且上周美政府決定擴大對俄羅斯原油出口的制裁。

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能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 1.36 美元或 1.7%，收每桶 78.68 美元，自盤中高點 80.59 美元回落。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 74 美分或 0.9%，收每桶 81.29 美元。

近月 Brent 和 WTI 原油前一日均收登去年 8 月 12 日以降的最高點。

2 月交割汽油期貨價格下跌近 1.7%，至每加侖 2.12 美元。

2 月交割熱燃油期貨價格上漲 0.1%，收每加侖 2.62 美元。

2 月交割天然氣價格上漲 4.3%，收每百萬 Btu 4.26 美元，創下 2022 年 12 月 30 日以來的最高水準。。

市場驅動力

XS.com 高級市場分析師 Antonio Di Giacomo 表示，以色列與哈馬斯之間最近達成的停火協議「暫時緩解了」石油市場的緊張局面。該協議「在一定程度上緩解了人們對該地區石油供應可能中斷的擔憂」。

然而，這種暫時的緩解不足以扭轉價格上漲的趨勢。美國基準的 WTI 原油價格周三漲逾 3%，今年迄今也已上漲 9.7%。

《華爾街日報》報導，以哈協議原定周日實施，但以色列總理 Benjamin Netanyahu 稱哈馬斯違背部分協議內容，因此以色列內閣已推遲對加薩停火協議的表決，必須等中間協調人通知以色列「哈瑪斯已接受協議的所有內容」，以色列內閣才會召開會議。

但市場仍預期葉門胡塞武裝分子將停止對紅海船隻的攻擊。這些攻擊已經擾亂了全球航運，迫使企業在過去一年多的時間裡改道，選擇更長且更昂貴的航線繞過南非。

Again Capital 的合夥人 John Kilduf 表示：「胡塞的發展和加薩停火協議有助於該地區保持平靜，減少油價中的安全溢價。」

不過，投資者依然保持謹慎。

同時，荷蘭銀行大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 在報告中表示，石油市場繼續關注「美更嚴厲制裁俄羅斯能源產業後，俄羅斯石油供應的不確定性」。

美國財政部上周五宣布對俄羅斯兩大石油生產商——俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom Neft) 和蘇爾古特石油公司 (Surgutneftegas) ，以及 183 艘運載俄羅斯、伊朗和委內瑞拉石油的船隻、船舶保險提供者、駐俄羅斯的油田服務提供者和俄羅斯能源官員實施制裁。

加拿大皇家銀行資本市場分析師 Brian Leisen 表示：「儘管 12 月的市場預期需要進行大量情景分析，但很少有人認為美國現任拜登政府能在 1 月徹底改變海運石油運輸的狀況。」

「無論總體的市場基本面如何，近期近月庫存緊張局面都是受到實物購買的支撐。」近期期貨相對於遠期期貨的溢價已增加，近月與次月 Brent 期貨之間的價差達到 90%。與此同時，亞洲的淨煉油利潤已經降至負值。

「仍有大量市場風險尚未顯現，許多市場參與者寧可先觀望並等待，之後再部署方向性風險。」他說。

美國商務部周四稍早公布，12 月零售銷售增長，顯示經濟需求強勁。投資人將數據解讀為 Fed 今年恐謹慎降息，但隨後 Fed 理事 Christopher Waller 表示通膨可能繼續緩解，或許可讓 Fed 提早降息，該評論又讓能源價格回升。

Again Capital 的 Kilduff 表示：「Waller 的言論確實抵消了今天上午的經濟數據，使得 Fed 看起來還有降息的空間。」

其他能源消息，天然氣價格上漲至兩年多以來的最高點，係因市場預計持續的寒流將推高需求。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，氣象預報持續預期北極強冷空氣，馬丁路德金日假期預計將是過去 10 年來最冷的一天。「如果北極的冬季延續到二月，不僅會對石油產生影響，還會對天然氣產生影響。」

美國能源資訊局 (EIA) 周四公布，上周 (1/10 止) 美國天然氣供應量減少了 2580 億立方英尺，高於預期。