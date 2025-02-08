〈美股盤後〉川普下周將對多國宣布對等關稅 標普周跌1%

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-02-08 05:33

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地緣政治方面，美國總統川普週五與來訪的日本首相石破茂會晤時宣布，他計劃下週對多個國家宣布對等關稅措施，但他沒有透露具體哪些國家是目標。

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川普指出，對日本加徵關稅是一種選項，反對日本製鐵收購美國鋼鐵的想法沒有改變，而汽車關稅一直都是選項之一。

川普還透露，他「可能」下週與烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 見面，希望烏克蘭向美國提供稀土和其他礦產，作為對美國戰爭努力提供經濟支持的回報。

數據消息，美國 2 月份消費者信心意外下降至 67.8，創七個月低點，通膨預期飆升。

另一份報告顯示，1 月非農就業新增 14.3 萬人，創 3 個月新低，遠低市場預期的 16.9 萬人，但當月失業率意外降至 4.0%，可能讓聯準會至少在 6 月之前按兵不動。

聯準會理事庫格勒 (Adriana Kugler) 週三認為，美國經濟具有韌性，勞動市場穩定，主張維持當前的政策利率。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan D. Goolsbee) 表示，最新公布的就業數據反映就業市場表現穩健。

交易員目前預計聯準會今年將僅降息一次，而先前的預測是聯準會將從 6 月開始降息兩次。

標普成分股中近三分之二公司已公布財報，顯示出強勁的獲利狀況和前景。目前的年收益成長率約為 15%，有望創下三年來最強。

美股週五 (7 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 444.23 點，或 0.99%，收 44,303.4 點。

那斯達克指數下跌 268.59 點，或 1.36%，收 19,523.4 點。

S&P 500 指數下跌 57.58 點，或 0.95%，收 6,025.99 點。

費城半導體指數下跌 83.25 點，或 1.63%，收 5,009.34 點。

NYSE FANG + 指數下跌 186.52 點，或 1.35%，收 13,606.74 點。

標普 11 大板塊集體血染，陷入困境 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王普遍收墨。Meta (META-US) 漲 0.36%；蘋果 (AAPL-US) 跌 2.40%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.27%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.46%；亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 4.05%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.08%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.10%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.17%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.36%。

企業新聞

亞馬遜 (AMZN-US) 週五大跌 4.05% 至每股 229.15 美元。亞馬遜預計第一季銷售額將在 1,510 億美元至 1,555 億美元之間，令人失望，倫敦證券交易所預期為 1,585 億美元。

醫療產業數位平台 Doximity 第三財季營收超出預期，預計第四財季營收將在 1.325 億美元至 1.335 億美元之間，而分析師預計僅為 1.238 億美元。Doximity (DOCS-US) 一字漲狂飆 35.88% 至每股 79.23 美元。

Expedia (EXPE-US) 猛升 17.27% 至每股 202.37 美元。Expedia 調整後每股純益為 2.39 美元，營收為 31.8 億美元，超過分析師預期，

共享乘車巨擘 Uber (UBER-US) 勁揚 6.59% 至每股 74.60 美元，創下自 2023 年 5 月 2 日結束以來最佳兩日漲幅。億萬富翁 Bill Ackman 稱讚 Uber 在執行長 Dara Khosrowshahi 的領導下，Uber 已轉型為 " 高度獲利且能持續創造現金的成長引擎」，同時揭露其潘興廣場資本管理公司持有 Uber 3,330 萬股。

蘋果 (APPL) 收低 2.40% 至每股 227.63 美元，蘋果計劃在下週公布新一代 iPhone SE 全面改版，並於本月稍後開始發售，預計蘋果不會為新 iPhone SE 舉行發布會。

經濟數據

美國 1 月非農新增就業報 14.3 萬人，預期 16.9 萬人，修正後前值 30.7 萬人

美國 1 月失業率報 4.0%，預期 4.1%，前值 4.1%

美國 1 月平均每週工時報 34.1 小時，預期 34.3 小時，修正後前值 34.2 小時

美國 1 月平均每小時薪資年增率報 4.1%，預期 3.8%，修正後前值 4.1%

美國 1 月平均每小時薪資月增率報 0.5%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 1 月勞動參與率報 62.6%，預期 62.5%，前值 62.5%

美國 2 月密大消費者信心指數初值報 67.8，預期 71.9，前值 71.1

美國去年 12 月批發庫存月增率終值報 - 0.5%，預期 - 0.5%，前值 - 0.5%

華爾街分析

週五發布就業報告顯示，失業率從 4.1% 降至 4%，平均時薪高於預期。

Principal Asset Management 首席全球策略師 Seema Shah 解析：「除了略微令人失望的整體就業人數外，整體來看勞動力市場仍具彈性，以及持續的薪資壓力。由於川普政府的政策有可能對勞動力市場狀況和通膨前景產生重大影響，因此聯準會有充分的理由暫時維持利率不變。」

Nationwide 首席市場策略師 Mark Hackett 表示：「非農就業報告早已定下了基調，但當關稅話題再次出現時，人們很快就忽略該報告。」