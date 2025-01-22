〈能源盤後〉川普產量、關稅計畫加劇供應不確定性 油價收低

鉅亨網編譯許家華 2025-01-22 05:56

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原油期貨周二 (21 日) 收低，係因美國川普總統誓言要提高已經創紀錄的美國原油產量，威脅對加拿大進口產品徵收高額關稅，並呼籲補充戰略石油儲備(SPR)，交易員衡量原油供應前景。

能源商品價格

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2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 1.99 美元或 2.6%，收每桶 75.89 美元，該期貨今日收盤到期。

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 1.56 美元或 2%，收每桶 75.83 美元，該期貨轉為最近月 WTI 原油期貨。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 86 美分，或 1.1%，收每桶 79.29 美元。

2 月交割汽油期貨價格下跌 1.3%，至每加侖 2.08 美元。

2 月交割熱燃油期貨價格下跌 2.4%，收每加侖 2.56 美元。

2 月交割天然氣價格下跌 4.9%，收每百萬 Btu 3.76 美元。

市場驅動力

川普周一發布行政命令，宣布「國家能源緊急狀態」，將加快石油和天然氣生產的許可。同時，他也讓美國退出了應對氣候變遷的國際協議。

XS.com 資深市場分析師 Samer Hasn 表示，此舉「將使更多原油流入供應過剩的市場」，恐進一步壓低能源價格，而這正是川普「為了降低通膨而打的算盤，因為能源價格下降是整體降低通膨的關鍵因素。」

拜登政府期間曾大量動用戰略石油儲備 (SPR)，川普在就職演說中表示，其政府將採取行動補充 SPR。

川普重申美國將「開採、開採再開採」(競選口號之一)，以降低物價並再次將 SPR 補充到最高水準，同時讓美國能源出口到世界各地。

德國商銀大宗商品策略師 Carsten Fritsch 認為，這些措施「至少在短期內不會影響美國石油和天然氣生產，因為這兩項生產在迄今實施的限制措施下，均已升至創紀錄水準。」

但另一方面，美政府若快速補充 SPR，將為原油價格提供支撐。

瑞訊銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示：「短期內，補充 SPR 的影響可能會超過增加產量（因為這樣做會迅速從市場上撤出石油），而增加產量需要時間。由於川普希望能源價格下降，建議他採取緩慢行動——這對油價的影響可能有限。」

川普演說中提到，他正考慮從 2 月 1 日起對來自加拿大和墨西哥的進口產品徵收 25% 的關稅——此舉也可能有助於在短期內推高美國能源價格。

德國商銀的 Fritsch 表示，如果對石油徵收關稅，將影響美國每日原油進口量約 450 萬桶，約占美國原油進口量的 70%。「短期內不可能從其他地方獲得如此多的石油，尤其加拿大和墨西哥的石油具有特殊性質（密度、含硫量），美國輕質頁岩油無法取代，美國煉油廠急需這些石油，因此煉油廠可能會調漲 汽油和柴油價格，將從加拿大和墨西哥進口原油而增加的成本轉嫁給美國消費者。」Fritsch 說。

因此，Fritsch 認為，加徵關稅可能只是一種威脅、一種談判策略，旨在與加拿大和墨西哥在邊境管制等其他問題上取得讓步。