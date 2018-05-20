不單是突破80美元！國際油價已經連漲六周

周四（5 月 17 日）歐盤時段，布蘭特原油價格突破 80 美元大關，刷新 2014 年 11 月以來新高。本周，布油累漲 1.8%，連續第六周上漲，創 2011 年 3 月份以來最長連漲周數。

美油不甘示弱，連漲三周，本周累漲 0.8%。但彭博社看到，由於頁岩油產量飆升，布油與 WTI 原油之間價差已經擴大。上述媒體分析稱，本周國際油價走高原因有三：市場憂慮美國制裁伊朗、原油庫存下降、原產油大國委內瑞拉產量不足。

5 月 8 日，川普宣布美國將退出伊朗核協議，尋求對伊朗採取最高級別的經濟制裁。油價當即直線上漲。有分析認為，美國對伊朗恢複製裁，或令伊朗石油出口重挫，伊朗向中國乃至亞洲、歐洲等其他地區的原油出口可能也會受到影響。

華爾街見聞此前曾提到，長期來看，伊朗需要超過 1000 億美元的外資和技術助力，才能擴張其原油和天然氣產業。然而美國威脅制裁伊朗後，大型歐洲公司逐漸「拋棄」伊朗。法國石油巨頭道達爾周三（5 月 16 日）宣布除非獲得特別豁免，否則不得不撤出在伊朗的天然氣項目。

除此之外，OPEC 減產導致全球原油庫存收緊，也是油價走上 80 美元的一大助力。市場正在靜待六月會議，看 OPEC 會否調整減產協議，並填補伊朗遭受制裁造成的原油供應缺口。

但 4 月中旬，路透社援引消息人士稱，OPEC 或將在年底對減產協議進行調整，而非六月份。

亞洲新聞台則在 5 月 16 日的報導中援引四名 OPEC 代表稱，OPEC 認為油價漲至 80 美元，純粹是由地緣政治因素引起，而非供應短缺造成。因此，OPEC 並不着急調整減產協議。

另有一名熟悉沙烏地阿拉伯的 OPEC 人士表示，沙烏地阿拉伯認為，油價受投機者推動短期上漲，並不足以令產油國增產。

今年擔任歐佩克輪值主席的 Al Mazrouei 此前也曾回應美國對伊制裁稱，歐佩克有足夠多的剩餘產能，緩衝制裁對石油市場造成的衝擊。

地緣政治因素十分重要，但英國《金融時報》此前指出，市場最為關注的還是原油供應問題。

上述媒體援引能源諮詢公司 Energy Aspects 分析師 Richard Mallinson 表示，油價上漲真正的關鍵還在於實際供應量下行。

據油輪跟蹤網站 Kpler 的數據，原本的產油大國委內瑞拉的原油出口比去年同期下降了 40%，4 月份出口僅為 110 萬桶 / 天。在可見的未來，該國原油產量或將進一步下降。

兩大原油出產國狀況糟糕，分析師對油價上漲更是多抱樂觀態度。全球最大場外原油經紀商 PVM 分析師此前曾表示，委內瑞拉和伊朗供應量下降，為油價在明年或者更早的時間衝上 100 美元提供動力。

美國銀行此前也預計，由於委內瑞拉油產崩潰和對伊朗石油出口的威脅，布蘭特油價明年（甚至更早）有望重回 100 美元 / 桶。