IEA：石油價格若持續攀升 將會對需求造成影響

地緣政治風險使得油價攀升至 3 年高點，多餘的庫存優勢已漸漸消失，庫存若持續降低可能會進一步推升油價，然而，有跡象顯示，隨著油價接近每桶 80 美元的水平，需求將開始受到影響而下滑。

國際能源署 (IEA) 在「5 月份石油市場報告」中指出，若是伊朗的原油供應大幅減少，OPEC 可能需要介入，填補失去的供應量。全球基準布倫特原油期貨在週三收於每桶 79.36 美元。

布蘭特原油期貨價格走勢

委內瑞拉的石油產量直線下降是另一大問題，該國每日產量少於 OPEC 的目標達 55 萬桶，而保守的估計顯示，在 2018 年此情況可能會延續，該國將每天損失數十萬桶的產量。

委內瑞拉石油公司 (PDVSA) 面臨來自康菲石油 (ConocoPhillips) 和美國石油公司的挑戰，此外，委內瑞拉在 5 月 20 日即將舉行總統大選，可能使該國遭受美國更嚴厲的制裁，市場認為委內瑞拉的石油產量下跌可能會比預估更嚴重。

若失去伊朗的石油供應，再加上委內瑞拉的供應減少，石油市場將可能被嚴重影響。IEA 在報告中寫道：「伊朗和委內瑞拉所造成的潛在雙重供應短缺，可能會對生產商帶來重大挑戰，需要防禦急劇的價格上漲，以及填補供應短缺，這不僅僅是在滿足數量，同時有關於石油質量。」

經濟合作暨發展組織 (OECD) 在 3 月的原油庫存下降 2700 萬桶，庫存總量處於 3 年低點，並且比 5 年平均水平低 100 萬桶。這個數據值得強調，OPEC 過去一年多聲稱，他們目標為將庫存減至 5 年平均點，而根據 IEA 數據，OPEC 已完成這項任務，但他們尚未打算結束減產協議

而面對油價上漲的方法，往往是更高的油價。IEA 將 2018 年的原油需求預測每日下調 4 萬桶，下修幅度不是很大，但該報告提供的跡象表明，需求將隨著價格上漲而放緩。

OECD 石油需求預測 (單位: 百萬桶 / 天)

其他一些報告亦支持此概念，據報導，來自西非、俄羅斯和哈薩克的石油現貨沒有成功出售，迫使生產商進行大幅折扣。

PVM Oil Associates 策略師 Tamas Varga 告訴路透社，儘管近日的數據指出，2018 年第 1 季和第 2 季的開始，石油的需求皆很強勁，但是近日的油價大漲，將會對需求產生影響，因此對 4 月份開始的石油需求進行下修調整。

IEA 則表示，全球經濟仍然表現良好，而全球潛在的需求成長依然強勁，這代表需求不會突然下降，但該機構警告，原油價格自 2017 年 6 月以來已上漲近 75%，如果這樣大幅的價格增長，沒有影響到需求，那麼會是非常不尋常地，尤其是近幾年，幾個新興市場經濟體對終端用戶的補貼減少。