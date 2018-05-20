川普的能源難題：高油價我所欲也，低油價亦我所欲也

川普正面臨一個頗為棘手的尷尬處境。 川普試圖重啟對伊朗的嚴厲制裁來搶占伊朗石油的市場市佔率，因此油價越高越好。然而，高油價卻導致國內汽油價格上漲，為了即將到來的中期選舉，他需要想辦法阻止汽油價格進一步走高，以防有人以國內汽油價格走高打擊企業和消費者為由而對自己發起攻擊。

巴克萊分析師 Michael Cohen 在一份周五發布的報告中分析道，鑒於川普在 4 月 20 日通過 Twitter 表達了對 OPEC 的失望之情，指責他們人為太高油價。白宮也無法同時收緊對伊朗和委內瑞拉的制裁措施。同時，川普必須降低美國的汽油價格。

美國汽車業聯盟（AAA）的統計數據顯示，美國汽油價格正在攀升，全國平均水平現在是 2.91 美元 / 加侖，顯著高於去年同期 2.34 美元 / 加侖的均價。

就在川普宣布退出伊核協議，重啟對伊朗制裁之前幾個小時，美國聯邦能源資訊管理局發布了一份報告，預測稱美國家庭今年在汽車燃料成本上的花費將增加 300 美元。

路透社也在周四報導稱，美國大型零售商及其投資者對燃料成本上漲表示擔憂。沃爾瑪和家得寶均表示，燃油價格走高導致的運費增加給利潤帶來壓力。

儘管作為經濟支柱的消費者開支正在增長，4 月零售銷售環比增加 0.3%，年增率增長 4.7%，扣除汽車、汽油、建材和食品服務的核心零售銷售較前月增加 0.4%，然而，分析師們預計，汽油價格大漲可能拖累消費者開支增幅。

路透社援引摩根大通駐紐約的分析師 Michael Feroli 表示，展望未來，消費者現在面臨汽油價格上漲帶來的額外負擔。

消費者支出放緩給經濟增長造成拖累，美國第一季經濟增長環比年率放慢至 2.3%。

跨國石油巨頭法國道達爾 CEO Patrick Pouyanne 周四更是預計，「未來幾個月價格可能達到 100 美元。」

這意味著，美國汽油價格很有可能進一步上漲，在中期選舉臨近之際，這給了政敵和持異議者絕佳的理由來抨擊川普施政不力，從而對其贏得選舉構成威脅。