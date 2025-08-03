鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-03 16:46

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儘管美國總統川普揚言對持續購買俄羅斯石油的國家實施新一輪制裁，但根據《路透》報導，兩名印度政府高層官員表示，印度不會立即改變現行的石油採購政策，並將持續進口俄羅斯原油。

不理川普制裁威脅！印度續購俄羅斯石油、強調長期合約與價格優勢。(圖：Shutterstock)

這兩名不願具名的印度官員指出，印度目前與俄羅斯簽訂的是長期石油供應合約，「不可能一夜之間就停止購買。」

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這番言論與川普近期在社群平台 Truth Social 上的發言形成對比。川普除了宣布對印度出口至美國的商品加徵 25% 關稅外，還威脅說印度將因購買俄羅斯武器和石油而面臨額外懲罰。

週五（1 日）川普更是對媒體表示，他聽說印度將不再從俄羅斯購買石油。

在為印度從俄羅斯進口石油辯護時，消息人士指出，印度進口俄羅斯原油有助於避免全球油價飆升。儘管西方對俄羅斯石油產業施加限制，但油價仍維持在較低水準。

該消息人士補充，與伊朗和委內瑞拉的石油不同，俄羅斯原油並未受到直接制裁，且印度購買的價格也低於歐盟設定的現行價格上限。

印度政府尚未針對石油採購立場向媒體做出正式回應。但在週五（1 日）的定期記者會上，印度外交部發言人 Randhir Jaiswal 重申，印度與俄羅斯擁有「穩定且經得起考驗的夥伴關係」。

他補充說：「在能源採購需求上，我們會考慮市場上有哪些資源、有哪些供應，以及當前的全球情勢或環境。」

印度石油依賴俄羅斯 進口穩中略升

俄羅斯已成為印度主要的石油供應來源，佔比高達 35%。而印度則是全球第三大石油進口與消費國。