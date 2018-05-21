供應減少 基建不足 油價上揚背後的雙面刃

去年油價上漲是全球經濟成長和明顯復甦的正面結果，但其他各項因素的加入，讓這個良性的循環變成了險惡的局面。

在供應方面，OPEC 和俄羅斯的合作努力已經成功地在短短 18 個月內減少了全球石油過剩，從而使市場達到基本平衡。因此，油價在此期間逐漸上漲。這是大多數觀察人士一直感到樂觀的趨勢，認為受到油價上漲的鼓舞，讓生產緊俏產油國如美國將增加產量以確保充足的供應，並限制油價不會上漲太多。

但這種正面的觀點沒有考慮到川普總統決定廢除伊朗核協議，並因此恢復制裁，這一舉措將分兩個階段進行，以便企業有時間進行調整。

據《每日電訊報》報導，這兩個階分別是 8 月 6 日和 11 月 4 日，允許 90 天和 180 天的停業期。此外，美國財政部將伊朗個人或實體重新列入特別指定國民 (SDN) 名單中，撤銷以前授予個人和公司處理伊朗的特殊許可和例外情況，這使得須透過美國或需要美元清算來處理它們的企業無法與其業務往來。

最後，由於美國國務院、能源部和財政部將允許持續但逐漸減少自伊朗購買石油，也稱為「重點減產例外」，伊朗原油銷售將受到 2012 年「國家防衛授權法案」的限制，他國購油須承諾大幅減少採購量 (通常至少少 20%)。

因此，伊朗今年的原油出口減少量可能會達到每日 50 萬桶，大幅低於目前約 220 萬桶的出口量。據《每日電訊報》報導，隨著制裁措施的進一步深化，這一數字可能會在明年增加至 75 萬桶。

伊朗不是唯一的供應威脅。由於備件耗盡和基礎設施崩潰，委內瑞拉的產量持續下降，也被列為問題之一。據消息人士報導，迄今為止，全球市場每天因此減少供應量約 70 萬桶，即使革命推翻馬杜羅政權，也沒有跡象表明這個趨勢會放緩，目前也沒有迅速解決的跡象。

與此同時，自石油價格暴跌之後，2014 年以來全球石油產業投資崩潰，就像一個大型地層滑動，會逐漸影響到產量。

傳統項目的產量直到現在都在上升，因為近十年開始的項目已經進入運轉，但循環正在發生轉變，《電訊報》報導，2019 年產量將急劇減少 150 萬桶。

那麼，美國頁岩油市場能替代供應嗎？

鑽機數量已經明顯上升，產量有所增加，但美國高密度原油和 Alberta 焦油砂都面臨著基礎設施不足的局面。有限的輸送能力以及未能建造新的油管阻礙了西德州和 Tar Sands 地區的供應。據美國能源情報署 (EIA) 估計，美國正在成為全球最大的產油國，明年的目標是年產 1200 萬桶石油。然而，美國並會因此免受油價上漲的影響，因為該國目前正在出口大量精餾油和日益增加的原油。

沙烏地阿拉伯保證在油市保持穩定的示須納入考量。它們同樣表示，油價不會有每桶 100 美元的問題，所以除非油價上看三位數，它不可能提高自己的產量來緩解他人的痛苦。

《每日電訊報》援引 Westbeck Capital 的話稱：「我們認為油價衝擊最快在 2019 年就會出現，因為幾種因素相結合形成了一場『完美風暴』。」該公司認為，原油現況讓人想起 2008 年 7 月的緊縮局面，短期內油價很快就會達到 100 美元，150 美元也在不遠處。