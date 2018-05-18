油價不斷攀升 美國零售業者恐面臨的問題

市場對油價上漲的擔憂，已開始蔓延到美國零售業者財報中，投資者擔心這些成本的上漲，可能會使消費者非必須品的支出下降，並拉低零售業者的股價。

週四 (18 日) 油價攀升至 2014 年 11 月以來的最高水平，布倫特原油期貨觸及每桶 80.44 美元，WTI 原油期貨則超過每桶 71 美元。

零售商已開始著手面對石油價格攀升可能對其營運產生的影響，沃爾瑪 (WMT-US) 公司週四發布第 1 季財報後指出，雖然需求依然強勁，但部分消費者可能開始感受到油價上漲的壓力。

大型零售商 Walmart 和 Home Depot 也指出，由於油價上漲以及司機短缺的情況，運輸成本攀升，這些因素造成公司利潤上的壓力，Walmart 週四股價下跌 1.85% 至 84.49 美元。

Walmart 股價日線走勢圖

而儘管目前消費者需求依然強勁，但幾位專家表示，油價如果繼續上漲，可能會威脅消費者支出，抵銷美國稅改帶來的正面影響。Ameriprise Financial 駐波士頓的首席市場策略師 David Joy 表示：「在石油價格方面，過去一年的變化相當驚人，而油價在未來幾個月將繼續增長，人們會開始注意到這點。」

一些投資者認為，當 WTI 油價到每桶 80 美元的水平時，將會抑制消費者支出，Amundi Pioneer 資產管理公司的投資組合經理 John Carey 認為：「價格再增加 10 美元，將會使更多人正視此問題。」

WTI 原油期貨價格

但策略師認為，石油價格對各間零售商的影響不一定相同，美股券商 TD Ameritrade 的首席市場策略師 J.J. Kinahan 指出，像沃爾瑪這樣的零售商，可能比梅西百貨更先感受到油價上漲的影響，因為相對來說，梅西百貨吸引的客戶較有錢。

Kinahan 補充，像 Dollar General Corp(DG-US) 這樣的折扣零售商，也可能是首波感受到石油價格上漲的業者，因為主要客戶可能比較精打細算，但若油價持續攀升，高收入的客戶，可能會為了省錢，而到折扣零售商消費，那對於這些售價較便宜的業者會成為利多。

Bruderman Asset Management 的首席市場策略師 Oliver Pursche 表示：「你必須單獨審視每間公司，我仍然認為具定價能力的消費者非必需品 (Consumer Discretionary) 公司，應該會過得還不錯。」