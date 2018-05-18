惠譽：新興市場背負19兆美元負債

《彭博》報導，國際評級機構惠譽表示，新興市場債務水位是 10 年前的 4 倍，這使得新興市場在美國財政緊縮的升息時代，更容易受到影響。

惠譽報告指出，開發中國家在外流通債務證券已自 10 年前的 5 兆美元膨脹至 19 兆美元。儘管當地貨幣債券市場發展，但外部借款成本提高、美元走強和資本流入減緩等仍讓借款者困擾。

惠譽估計，到明年年底 Fed 至少會升息 6 次。

惠譽信貸市場研究團隊負責人 Monica Insoll 表示，「如果財務狀況較預期更高度收緊，新興市場債務恐怕就將面臨壓力，如果投資者對新興市場的風險胃納逆轉，發行者即使在本地市場，也恐怕面臨再融資的挑戰，同時資本外流也會對匯率或外匯存底帶來壓力。」

隨著美國和全球投資者能夠在美國資產上獲得更高的收益率後，資本流向新興市場的趨勢可能會消失。惠譽指出，須為經常帳赤字融資或外部債務再融資的政府將對此現象感到壓力，這也可能導致貨幣貶值或外匯儲備下降。

對債務風險的曝險

除了最脆弱的大型新興市場，即烏克蘭，土耳其和阿根廷之外，惠譽認為阿拉伯聯合大公國 (UAE)、卡達 (Qatar)、秘魯 (Peru) 和哈薩克共和國 (Kazakhstan) 的風險更高，因為他們高度仰賴外部債務。

中國被評為風險中等國家，主要挑戰是廣泛經濟面的高度債務，以及中型銀行的流動資金狀況。

新興市場的本地貨幣債券主要買家為本地投資者，例如養老基金、保險商和銀行，提供相較穩定的資金來源。今年迄今，惠譽追蹤的新興市場違約記錄只有巴西最大建商 Andrade Gutierrez SA，去年則總共 5 次違約。