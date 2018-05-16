土耳其崩盤 對新興市場是警示信號？

由於土耳其總統艾爾多安 (Recep Erdogan) 暗示，將對央行進行一些控制措施，貨幣政策獨立性恐受影響，里拉下跌至歷史新低，市場擔憂在 2013 年引發新興市場崩潰的「脆弱五國」事件將再度發生。

iShares MSCI 新興市場 ETF(EEM) 在 15 日下跌至 46.48 美元，但專家認為，新興市場國家面臨的問題，為特定國家的問題，而不是結構性的問題。

iShares MSCI 新興市場 ETF 走勢

在 2013 年，當聯準會成員暗示將減少購債計劃時，被大摩分析師稱為脆弱五國的土耳其、巴西、印度、印尼和南非受挫，但當時這五個國家有一個共同點：高額經常帳戶赤字。

這幾年以來，大多數國家的財政狀況都有所改善，但唯一明顯的例外是土耳其。瑞銀全球新興市場股票策略負責人 Geoff Dennis 向巴倫週刊表示：「土耳其的基本面很糟糕，自 2013 年以來從未改善，此外，任何損害央行獨立性的事情都是引發拋售信號。」

iShares MSCI 土耳其 ETF(TUR) 在今年已下跌 23%，同一時間，新興市場 ETF 僅下跌 1.3%，標準普爾 500 指數則上漲 1.2%。

iShares MSCI 土耳其 ETF 崩盤

土耳其里拉今年迄今暴跌 17%，至約 1 美元兌換 4.47012 里拉，這是在新興市場中，僅次於阿根廷比索的跌幅。布朗兄弟哈里曼銀行的全球新興市場外匯交易主管 Win Thin 指出：「市場面臨壓力時期，往往會懲罰基本面不佳的國家，土耳其正面臨高通膨、經常帳戶赤字擴大以及對熱錢的依賴性增加。」

若 Erdogan 真的進行貨幣寬鬆政策，Thin 認為：「利率下降、通膨上升、經常帳戶赤字擴大以及貨幣走跌的情況都將發生。」



美元走強已給新興市場貨幣帶來廣泛的壓力，使高收益市場的波動性增高，強勢美元亦使一些以本幣計價的債券風險走升。摩根大通當地新興市場貨幣債券 ETF(LEMB) 較上個月下跌 5%。



但就目前而言，Dennis 預計美元在年底將再度走弱，認為現在的情況與 2013 年不同，造成各國不穩定的因素不同，新興市場並沒有因為整體的因素而陷入混亂，舉例來說，油價上漲正在傷害印度，而南非則是在總統 Jacob Zuma 請辭後有所回落。



然而，投資者仍要保持警惕，Capital Economics 在 16 日的報告中指出，衡量外資需求，南非、羅馬尼亞和智利的外匯存底不足。而新興市場國家今年將進行一系列的選舉，預計道路將變得顛簸。