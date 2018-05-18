〈新興市場風險現〉貨幣阻貶大作戰：巴西、印尼終止寬鬆政策

日經報導，美國利率上升，已開始將資本從印尼和巴西等新興市場中吸引出來，資金外流迫使當地央行需做出如升息的防禦性政策，以防止貨幣貶值。

印尼央行在週四 (16 日) 升息 1 碼，利率從 4.25% 上調至 4.5%，另一方面，巴西央行 15 日宣布，將維持利率政策不變，並指出「一些發達經濟體的利率正常化政策，導致國際金融市場出現調整」，在此之前的 12 次政策會議，巴西央行皆做出降息的決策。

這些決策對兩個國家的央行來說都是不尋常的，印尼為 2014 年 11 月以來，首度進行升息，而巴西則是在總統 Ilan Goldfajn 的領導下，不斷下調利率以達成貨幣寬鬆政策，在不久之前，Goldfajn 曾表示，巴西的通膨率仍低於預期，代表著將繼續實施寬鬆政策。



而這些新興國家突然的利率政策轉變，源由於擔心成為下一個阿根廷，近一個月阿根廷比索失控暴跌，阿根廷央行在 8 天內上調利率 3 次，從 27.25% 升至 40%，但比索仍持續貶值，迫使總統 Mauricio Macri 向國際貨幣基金組織 (IMF) 尋求援助。

巴西幣的貶值近來也出現加速跡象，巴西央行顯然擔心，若再次進行降息將導致貨幣遭拋售，因為投資者可能會將資金外移至其他國家。印尼面臨著相似的壓力，印尼盾今年兌美元已下跌 3% 至 1 美元兌換 14135 印尼盾。

印尼盧比走勢

即使是與美元掛鉤的港幣，在 4 月中旬出現約 35 年中兌美元的最低點，香港金管局被迫購買大量港幣，以保持在 7.75 至 7.85 美元的聯繫匯率制度之內。為了捍衛本國貨幣，亞洲經濟體的外匯存底已開始受影響，根據花旗集團的數據，印尼的外匯存底在 4 月底減少 11 億美元。

新興市場貨幣急劇貶值，表明投資者正重新將關注轉回美國，聯準會進行貨幣政策正常化，拉升美債殖利率，10 年期美債殖利率在 17 日達到 3.11%，為 2011 年 7 月以來高點，美元指數也呈現去年 12 月以來的新高。

10 年期美債殖利率走勢

根據國際金融協會 (IIF) 的數據，非居民的投資者，在 4 月份售出的新興市場債券和股票比買入的多出 2 億美元，為 2016 年 11 月以來最大的淨流出量，僅有少數分析師認為這波資金外流將在短期影響整個新興市場經濟體。

但 IIF 警告，美國的保護主義和貿易政策，可能會對全球經濟體造成衝擊，投資者需要有所準備。