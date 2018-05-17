巴西央行意外維持利率不變 因應巴西幣貶至2年低點

巴西央行週三 (16 日) 意外維持利率不變，外界先前廣泛預期央行將降息。在此之前新興市場湧現賣壓，讓巴西貨幣奧爾 (Real) 貶值到 2 年低點。

real 兌美元走勢

巴西央行貨幣政策委員會 (Copom) 的 9 位成員將基準 Selic 利率維持在 6.50%，上一回降息是 2016 年 10 月，當時調降 775 個基點。根據《路透社》調查的 42 位經濟學家，僅有 2 位預期巴西央行將維持利率不變。

隨著美國債券利率預期上升，吸引資金自高殖利率的開發中國家流失，這意外之舉讓巴西央行成為新興市場中最新的鷹派。

阿根廷央行先前已經出售儲備金，並升息至 40% 以支撐 Peso，本月 Peso 已經貶值近 15%。

巴西央行的舉動終止了 10 年來最深度的降息循環，該央行將基準利率自 9 年高點 14.25% 一路調降下來。

南美最大經濟體巴西在經歷幾十年來最嚴重的經濟衰退後，當局一直努力加速其復甦，但通膨卻仍然遠低於官方目標範圍。

Copom 聲明稿中指出，維持利率不變的決議是因為「通膨預期的風險平衡之近期變化」。

Banco Fator 首席經濟學家 José Francisco Gonçalves 認為，「主要原因是貨幣震盪，他們不想冒險，這一點毫無疑問。我仍預期 Selic 會到 2019 年才調升。」

幣值走貶可能提高進口價格並燃起通膨，但分析師認為巴西第一季活動數據疲弱，顯示復甦疲軟，這將限制外來的通膨壓力。

央行認為維持利率不變「與通膨收斂的情形符合，與 2018 年甚至 2019 年的貨幣政策目標之執行相合。」

央行目標 2018 年底的年度通膨率 4.5%，明年年底為 4.25%，上下差距有 1.5 個百分點的空間。過去 12 個月來，通膨盤旋在 2.8% 附近。

預期到巴西央行將維持利率不變的其中一位分析師、美銀美林證券的 David Beker 認為，央行做了「該做的事」，且該利率可能會持續到明年初，除非十月總統大選的結果有變數，因為這是十多年來最難預料的事情。

「就他們何時升息來說，這端視外國情況以及國內選舉，但我認為主要爭點在下一個政府會不會執行改革議程。」