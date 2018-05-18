〈新興市場風險現〉新興市場狀況比2008還糟？這裡有一些客觀指標解讀

哈佛大學經濟學家 Carmen Reinhart 本週發言吸引投資者注意，她認為新興市場現在的情況，比 2008 年全球金融危機時更糟糕。

投資者正處於對新興市場資產更為謹慎的時候，並且明顯看空阿根廷、印尼和土耳其等國家，而雖然哈佛經濟學家 Reinhart 認為新興市場狀況極差，但事實上仍有一些專家認為新興市場近期的動盪僅是暫時的，綜觀來看，仍有一些經濟學家與 Reinhart 看法不一，因情況在每個經濟體亦不相同，有些國家的基本面也較好。

《彭博社》統計了 2008 年以來一些新興市場關鍵指標的變化情況，提供投資人一些客觀判斷：

1. 經常帳帳戶

健康的經常帳結餘是新興市場的第一道防線，新興市場在 2008 年有大量的經常帳盈餘，但現在面臨經常帳赤字，主要為中國經常帳盈餘大幅下降，但而泰國則有較強健的經常帳帳戶。

從經常帳盈餘到經常帳赤字變化

2. 經濟增長

在全球經濟體成長帶動下，雖然新興市場經濟體仍在加速成長，但目前新興市場的經濟成長，確實與 2008 年相比，表現較弱。

新興市場經濟成長正在緩慢加速中

3. 債務規模

在低利率的情況下，新興市場政府在過去十年中持續借款，根據國際清算銀行的數據，截至去年年底，發展中國家的非銀行借款人，以美元計價的信貸規模已達到 3.7 兆美元，十年前僅為 1.5 兆美元。

政府債占 GDP 的比例正在逐年上升

4. 貨幣波動性

摩根大通新興市場波動指數是衡量貨幣波動的指標，儘管阿根廷和土耳其的貨幣波動極大，但仍比 2008 年的水平穩定。

當前的新興市場貨幣波動性較低

5. 股票估值

MSCI 新興市場指數未來 12 個月的本益比約為 12 ，略高於歷史平均水平，但差別不大，2007 年時本益比為 12，在隔年大降至 6。

目前新興市場股市本益比為 12，略高於歷史平均水平

債券市場

新興市場美元債券的殖利率低於其歷史平均水平，這代表投資者仍可承受目前風險，並未要求更高的殖利率，彭博巴克萊新興市場美元總和總報酬指數 (Barclays EM USD Aggregate Index) 的殖利率約為 5.6%，2008 年 1 月時為 6.6%，而在 2008 年 10 月當投資者急於逃離市場時，飆升至 14.3%。

新興市場美元債殖利率低於歷史平均水平

外匯存底

新興市場各經濟體的外匯存底則有很大的不同，中國的外匯存底很高，但如阿根廷和印尼的外匯存底則正在減少。