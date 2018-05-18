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〈新興市場風險現〉新興市場狀況比2008還糟？這裡有一些客觀指標解讀

印尼盧比(圖:AFP)
印尼盧比(圖:AFP)

哈佛大學經濟學家 Carmen Reinhart 本週發言吸引投資者注意，她認為新興市場現在的情況，比 2008 年全球金融危機時更糟糕。

投資者正處於對新興市場資產更為謹慎的時候，並且明顯看空阿根廷、印尼和土耳其等國家，而雖然哈佛經濟學家 Reinhart 認為新興市場狀況極差，但事實上仍有一些專家認為新興市場近期的動盪僅是暫時的，綜觀來看，仍有一些經濟學家與 Reinhart 看法不一，因情況在每個經濟體亦不相同，有些國家的基本面也較好。

《彭博社》統計了 2008 年以來一些新興市場關鍵指標的變化情況，提供投資人一些客觀判斷：

1. 經常帳帳戶

健康的經常帳結餘是新興市場的第一道防線，新興市場在 2008 年有大量的經常帳盈餘，但現在面臨經常帳赤字，主要為中國經常帳盈餘大幅下降，但而泰國則有較強健的經常帳帳戶。

從經常帳盈餘到經常帳赤字變化
從經常帳盈餘到經常帳赤字變化
2. 經濟增長

在全球經濟體成長帶動下，雖然新興市場經濟體仍在加速成長，但目前新興市場的經濟成長，確實與 2008 年相比，表現較弱。

新興市場經濟成長正在緩慢加速中
新興市場經濟成長正在緩慢加速中
3. 債務規模

在低利率的情況下，新興市場政府在過去十年中持續借款，根據國際清算銀行的數據，截至去年年底，發展中國家的非銀行借款人，以美元計價的信貸規模已達到 3.7 兆美元，十年前僅為 1.5 兆美元

政府債占GDP的比例正在逐年上升
政府債占 GDP 的比例正在逐年上升
4. 貨幣波動性

摩根大通新興市場波動指數是衡量貨幣波動的指標，儘管阿根廷和土耳其的貨幣波動極大，但仍比 2008 年的水平穩定。

當前的新興市場貨幣波動性較低
當前的新興市場貨幣波動性較低
5. 股票估值

MSCI 新興市場指數未來 12 個月的本益比約為 12 ，略高於歷史平均水平，但差別不大，2007 年時本益比為 12，在隔年大降至 6。

目前新興市場股市本益比為12略高於歷史平均水平
目前新興市場股市本益比為 12，略高於歷史平均水平
債券市場

新興市場美元債券的殖利率低於其歷史平均水平，這代表投資者仍可承受目前風險，並未要求更高的殖利率，彭博巴克萊新興市場美元總和總報酬指數 (Barclays EM USD Aggregate Index) 的殖利率約為 5.6%，2008 年 1 月時為 6.6%，而在 2008 年 10 月當投資者急於逃離市場時，飆升至 14.3%。

新興市場美元債殖利率低於歷史平均水平
新興市場美元債殖利率低於歷史平均水平
外匯存底

新興市場各經濟體的外匯存底則有很大的不同，中國的外匯存底很高，但如阿根廷和印尼的外匯存底則正在減少。

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